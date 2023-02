Caiguda generalitzada dels serveis de telefonia i internet de l'Estat

Les principals ciutats de l'pateixen aquest divendres al matí una caiguda generalitzada dels serveis de telefonia i internet. Les companyies afectades, entre les quals hi ha, han començat a patir interrupcions en els seus serveis a partir de les nou hores i encara no s'ha resolt el problema, que seria produït per un tall dea la zona d'i Múrcia.Entre les ciutats afectades hi ha, a banda dei bona part d'. Les xarxes socials també s'han omplert de queixes dels usuaris. Per part dels usuaris de Vodafone, la major part dels problemes es produeix en els telèfons mòbils, en el cas de Movistar les fallades són amb la connexió a internet i pel que fa a Orange els talls es produeixen en la senyal.

