Troben mort en un pou l’home desaparegut a Alcarràs

Localitzen eld'un home desaparegut a Alcarràs divendres passat cap a les onze de la nit. El seu cos s'ha trobat aquest dijous a l'interior d’unubicat en una finca de la localitat. Elsd’Esquadra ja han obert una investigació per intentar esclarir els fets, però, a falta de conèixer els resultats de, han apuntat que tot sembla indicar que es tracta d'una mort accidental. De fet, han assenyalat que es podria haver produït per un cop en una caiguda.Segons han informat els serveis d’emergències, els Bombers de la Generalitat i el cos català es van activar cap a les 11:30 del matí.Fonts pròximes a la recerca han explicat que es tracta d’un home d’origen africà que no tenia domicili conegut i que es movia entre diferents municipis del Baix Segre.

