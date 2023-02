Acord d'última hora per evitar l'aparició desbocada de nous bars i súpers nocturns a l'Eixample

Repartiment del pla d'usos amb dues zones amb restriccions diferenciades Foto: Ajuntament de Barcelona

L'Eixample de Barcelona tindrà pla d'usos, finalment. Això implicarà nous topalls a l'aparició de. Després de setmanes de batussa política, i dels advertiments que la manca d'acord suposaria la liberalització total de llicències per a nous comerços al centre de la ciutat, s'ha evidenciat que cap dels grans grups polítics volia carregar amb el pes d'oposar-se a les peticions de veïns i comerciants en un districte clau.Així, els socialistes s'han avingut finalment a votar a favor del pla d'usos, mentre que ERC també hi ha donat suport després d'haver introduït una nova condició , i Junts s'ha abstingut del pla, en haver afegit també una aportació pròpia. D'aquesta manera, els vots favorables de, qui havia defensat més aferrissadament el projecte del pla d'usos,, juntament amb l'abstenció de, ha aportat una àmplia majoria per blindar la nova regulació dels comerços al districte central de la ciutat.El pla contempla posar nous límits a tot l'Eixample. Ara bé, fa una distinció. Preveu fer una regulació laxa en la major part del districte i tenir una protecció més alta en les vies pacificades -o en procés de fer-ho- a més de l'entorn del carrer Girona i el barri de Sant Antoni. Precisament, l'entorn de Sant Antoni era el punt de conflicte a l'interior del govern , ja que el PSC demanava excloure alguns trams del barri de la regulació més contundent.Això va fer que la setmana passada els socialistes es posicionessin en contra de l'acord i es retirés a última hora del punt de l'ordre del dia del plenari municipal , sense arribar a celebrar-se una votació que hagués tombat el pla. Finalment, però, una proposta d'Esquerra Republicana, d'aprovar el pla tal com van presentar els comuns divendres passat però afegint-hi el compromís de revisar l'actual protecció de Sant Antoni d'aquí a un any, ha acabat decantant la balança. A l'últim moment, Junts també ha aportat el seu gra de sorra, filant més prim i enriquint l'esmena republicana. La seva petició incloïa que aquesta revisió es faci després de comptar amb. Una proposta pensada per "garantir la participació real" i "evitar la confrontació i la divisó del moviment veïnal i comercial", ha defensat el regidor portaveu de Junts, Jordi Martí.Al seu torn, tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha reivindicat que ara "tots els carrers de l'Eixample tenen una proposta que evita la saturació" però alhora hi ha "un pla per protegir Sant Antoni en què cap trosset ni cap cantonada queda desprotegit". Una menció que apuntava un últim dard a la banda socialista, que havia intentat escurçar l'abast geogràfic de la protecció del pla.En la seva intervenció, la tercera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, s'ha dirigit als veïns presents a la votació per celebrar la confirmació del pla i la modificació d'un projecte que inicialment -amb una vessant més limitadora, proposada pels comuns- "no s'adequava a la realitat" i requeria "cirurgia fina". En aquest sentit, Bonet ha expressat quei que, que tothom se'l pot sentir seu". Igualment, això no ha evitat que l'oposició furgués en les contradiccions de la divisió a l'interior del govern les últimes setmanes. "Senyora Bonet, l’única diferència amb el ple de l’altre dia és la disposició addicional que anuncia la revisió, zero de contingut.del que va votar amb el mateix contingut la setmana passada", ha etzibat el líder dels republicans, Ernest Maragall.D'aquesta manera, en les pròximes setmanes quedarà una doble regulació que permetrà que els bars, discoteques i súpers nocturns quedin limitats, a excepció de les vies especialment protegides.Així, les vies de la superilla i la resta de carrers en procés de pacificació, juntament amb el carrer Girona, el passeig de Sant Joan i l'àmbit de Sant Antoni tindran un límit més acotat. En aquest cas, el topall serà de. És la proposta municipal per frenar "l’especulació i evitar la saturació", ha reblat Sanz.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor