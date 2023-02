La mascareta deixarà de ser obligatòria a òptiques, centres auditius i ortopèdies

Lesdeixaran de ser obligatòries a les a banda dels transports públics , segons ha donat a conèixer el Ministeri de Sanitat a les comunitats autònomes durant la celebració del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) d'aquest dijous.Es tracta d'unaal Consell de Ministres, i que modifica el Reial decret actualment en vigor, de 19 d'abril de 2022, si bé fins ara no se sap quan es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i, per tant, quan entrarà exactament en vigor.Amb aquesta modificació l'ús obligatori de les mascaretescom ara els hospitals, centres de salut, clíniques dentals, centres de reproducció assistida, establiments d'interrupció voluntària de l'embaràs i altres locals d'atenció especialitzada.També continuarà sent obligatòria a lesi a les, si bé en aquest últim lloc només serà obligatori per als professionals que hi treballin, sempre que estiguin en contacte amb residents, i per als visitants quan es trobin en zones compartides.

