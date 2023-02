Aragonès recorda a Junts que Giró va encetar converses amb el PSC per aprovar els pressupostos

🔴 @perearagones, president de la Generalitat de Catalunya: "No hem abandonat l'independentisme. Confondre els pressupostos amb un referèndum crec que és barrejar coses que no toquen"#ElsMatinsTV3



El president de la Generalitat,, ha recordat a Junts que l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, va encetar converses amb el PSC per aconseguir aprovar els pressupostos. Així ha respost a les crítiques deen el pacte amb els socialistes per aprovar els comptes. En una entrevista ade TV3, Aragonès ha deixat molt clar que "no abandona l'independentisme" de la mateixa manera que "Junts no ho va fer quan van pactar amb el PSC per la"."Tampoc ho feia quan el conseller Giró anava a veure el PSC perquè volia pactar amb ells els pressupostos", ha afirmat Aragonès. El cap del Govern ha concedit la primera entrevista després del pacte dels pressupostos, on ha valorat totes les qüestions que els comptes han deixat sobre la taula.. Un dels temes polèmics ha estat el complex del Hard Rock Cafè. Sobre la B-40, ha dit: "No és el model que jo defenso, però calia desbloquejar el pressupost". "És normal que en una negociació tothom cedeixi. Una negociació pressupostària no és veure qui queda millor", ha defensat.També ha abordat la qüestió del referèndum pactat amb l'Estat.perquè hi hagi un referèndum reconegut per la comunitat internacional", ha incidit el republicà. Ha estat crític amb Junts en aquest afer, en afirmar que "no es poden comparar pressupostos amb el referèndum". D'altra banda, Aque els socialistes i ha situat l'acord al "mig". El president de la Generalitat ha dit que no li fa patir la situació de minoria al Parlament i ha recordat que s'han aprovat dos pressupostos seguits, quan feia vuit anys que no passava.Elssuperaran per primer cop la barrera dels 40.000 milions d'euros. En concret, l'últim pressupost de les retallades va ser el del 2014, amb 26.065 milions, però, des de llavors, s'ha elevat la despesa fins als 41.025 milions, un 7,6% més que els comptes de l'any anterior i clarament per damunt dels 30.724 milions del 2010, abans que les tisores arribessin a les finances públiques. Aquestes són les dades del projecte que ha arribat aquest dijous al Parlament de la mà de la consellera d'Economia i Finances, Natàlia Mas , tot i que, si no es tenen en compte els fons europeus, el pressupost queda en 39.839 milions. Les inversions, però, queden encara lluny dels nivells previs a la crisi.

