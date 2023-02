Notícies del 2 de febrer de 2023

Llum BCN il·lumina el Poblenou amb instal·lacions artístiques reflexives i lúdiques



La nova edició del Festival Llum BCN il·luminarà a partir de divendres i durant el cap de setmana façanes i espais públics del Poblenou i el seu entorn amb les seves múltiples instal·lacions artístiques, basades en la llum i el so. Moltes de les propostes no tan sols busquen la bellesa estètica, sinó que reflexionen sobre qüestions actuals, com la crisi climàtica, des de l'autosuficiència energètica de les peces o amb reflexions sobre la petjada ecològica dels humans. També hi ha espai per a intervencions més lúdiques, i per a l'admiració tecnològica i les seves darreres aplicacions creatives amb la llum com a material de treball.