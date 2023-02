Mascarell es planteja estripar el carnet de Junts i reclama canviar de lideratges

abandonarà la regidoria de l'i no repetirà a la llista municipal de Junts que, de nou, encapçalarà. De fet, es planteja estripar el carnet del partit. Així ho ha expressat en una entrevista al Tot Barcelona, en què ha reclamat una Junts, tot i que ha mantingut el seu suport a l'alcaldable a la ciutat comtal.L'exdirigent del PSC i exconseller de Cultura en el govern d', que aquest mandat també ha estat vicepresident de la, ha reiterat el seu suport a la candidatura de Xavier Trias. "", ha explicat. Així doncs, Mascarell, de 71 anys, deixarà la política institucional a partir del mes de maig.Mascarell marxa, d'altra banda, expressant cert desacord amb la línia de Junts. "Junts està ple de bons militants i intenta fer una gran feina en aquest panorama tan enormement complicat en què es belluga, però també crec que li", ha valorat en l'entrevista. I, de retruc, també ha llançat un dard apel mateix motiu: ". Per això té i tindrà dificultats", ha dit. En aquest sentit, considera que des de l’oposició a Barcelona aquests anys s’hauria d'haver posat l’accent en unaPel que fa al moment de l'independentisme, marcat per la desunió, l'única solució que troba Mascarell és, aleshores, el. Quan se li pregunta si és necessari afirma que sí. "Fa de mal dir, perquè tots sabem el que pateixen la gent que és a l’exili i la gent que ha estat a la presó", ha lamentat, abans d'afegir que "tot això l’Estat també ho sap i hi juga, perquè sap mentre que mentre tinguem gent a l’exili i gent pendent de judici, això pesa".

