El raper Morad, detingut de nou a l'Hospitalet

Nova detenció pel raper català. El cantant ha estat traslladat a dependències policials la tarda d'aquest dijous després d'amenaçar de mort un agent de policia a l', segons han informat diversos mitjans.Concretament, els fets haurien succeït a lade la localitat durant una forta discussió. Segons ha avançat El Periódico, tot hauria nascut després que els agents multessin i truquessin la grua perquè. Aquest ha arribat abans que la grua i s'ha mostrat molt nerviós i exaltat per la situació, arribant a amenaçar de mort els policies.El cantant dormirà a la comissaria delsde l'Hospitalet i passarà a disposició judicial el matí de divendres. Se l'acusa d'un delicte d'. No és la primera vegada que Morad és arrestat. El jutge el va absoldre d'una acusació de robatori en un domicili privat el 2018 , però també ha tingut problemes amb la justícia per conduir sense carnet , per exemple.

