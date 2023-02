Els 14 productes amb què t'estan enganyant: menys quantitat i més cars

L'augment del preu de l'energia, dels carburants i la crisi d'Ucraïna han comportat un increment del cost dels productes del supermercat. L'ja alertava amb l'inici de la guerra a Ucraïna d'una pràctica que realitzen algunes grans marques per mantenir el preu del producte: laA ulls del consumidor, el preu del producte és el mateix que abans -o, fins i tot, més elevat-, però en rep una quantitat menor. Es tracta d'una pràctica àmpliament utilitzada el darrer any per l'impacte de tots els fenòmens mundials. Ara, l'ONG en defensa dels drets dels consumidorsha elaborat unen què ha seguit l'evolució dels preus de 507 productes de nou cadenes:D'entre els 507 productes,. Un cas, per exemple, és el de les patates, que el gener de 2022 contenien 295 grams i ara només 275, alhora que han augmentat el preu en un 31,1% al supermercat Carrefour. Els altres 13 són: els cereals Nestlé Fitness (Eroski), el sabó Sanex (Eroski), l'oli d'oliva d'Aldi, la maionesa casolana Calvé (MAS), la tònica Scheweppes (Hipercor), les costelles de porc a tacs (LIDL), els mocadors pocket Alcampo, la mel de flors Granja San Francisco (Hipercor), el sabó blau Wipp (Eroski), les aletes de pollastre partides (LIDL), les "Chispas de Pollo" El Mercado (ALDI) i els filets de lluç (LIDL).

