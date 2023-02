Una nova investigació encapçalada per científics de lai de, als Estats Units, qüestiona un dogma establert des de fa dècades i demostra que el receptor de l', l'anomenada "", podria no exercir el paper crític que els científics li han assignat en la formació de vincles socials.A l'estudi, publicat a la, l'equip ha descobert que elses reprodueixen sense receptors per a l'oxitocina i mostren els mateixos comportaments monògams d'aparellament, aferrament i criança que els talpons normals. A més, les femelles muntanyenques sense receptors d'oxitocina pareixen i produeixen llet, tot i que en menor quantitat, que els talpons femella normals. Els resultats indiquen que la biologia subjacent a l'enllaç de parella i la criançaEncara que l'oxitocina s'ha considerat la "", sembla que les pocions 1 fins a la 8 podrien ser suficients, afirma el psiquiatre, autor principal del treball i membre de l'de la. "Aquest estudi ens diu que l'oxitocina és probablement només una part d'un”, explica.Atès que els talpons de les praderies són una de les poques espècies de mamífers que formen relacions monògames de per vida -o com a mínim, que se sàpiga-, són l'objecte d'estudi predilecte pels investigadors per comprendre millor la. De fet, estudis realitzats als anys 1990 amb fàrmacs que impedien que l'oxitocina s'unís al receptor van descobrir que els talpons eren incapaços de formar parelles, cosa que va donar peu a la idea que l'hormona és essencial per formar aquest tipus d'enllaços.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor