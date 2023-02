Pressupostos sobre el mapa: consulta totes les inversions previstes al teu municipi

Quant té previst invertir la Generalitat a cada municipi aquest 2023 i fins al 2026?

blau

Quant té previst invertir la Generalitat a cada comarca aquest 2023 i fins al 2026?

blau

Totes les inversions previstes als pressupostos, amb tots els detalls

Un dels principals arguments del Govern per aprovarera que, sense ells, no es podien iniciar. A diferència d'altres partides recurrents que presenten més flexibilitat, les pròrrogues no permeten iniciar noves obres al territori que no estiguessin previstes. Amb l'acord segellat amb el PSC , l'executiu ha salvat aquest impediment i podrà desplegar els projectes planificats en novesi altres inversions. I malgrat que queden lluny els pressupostos del 2009, amb 6.322 milions en aquesta partida, els nous comptes li'n reserven 3.796 milions , gairebé 1.000 dels quals, deAlguns d'aquests projectes no es poden territorialitzar, mentre que d'altres afecten a més d'un municipi, però n'hi ha. En concret, 444 dels 947 municipis del país tenen pressupostades inversions de la Generalitat per aquest any i, mentre grans ciutats com, l'n'esperen moltes (395, 74 i 53, respectivament), hi ha 198 pobles on només n'hi ha prevista una. Ara bé, en termes de despesa per habitant,(Urgell) i lai el(Garrigues) tenen consignats més de 10.000 euros per veí, bàsicament per les obres del sistema de regadiuLa intensitat delaugmenta amb la quantitat d'euros per càpita pressupostats, però les dades concretes i els detalls de la principal inversió apareixen clicant o passant el cursor damunt de cada municipiL'anàlisi de les inversions per càpita resten esbiaixades als pobles petits, ja que una despesa elevada es dispara si es reparteix entre pocs veïns. Posar la lupa a nivell comarcal minimitza aquest efecte, si bé la densitat de població segueix sent molt diferent a les diferents zones del país i, quan es construeix unao una altra infraestructura, el seu cost depèn més de l'extensió de terreny que afecta que de la quantitat d'habitants.Lògicament, la comarca amb més inversions pressupostades és el, amb 1.208 milions per aquest any, seguida de lluny pel(400 milions), el(332 milions), el(310 milions) i el(204 milions). Malgrat tot, tal com es pot constatar al següent mapa, la despesa per habitant és més elevada a les comarques de. L'és l'única que supera els 1.000 euros per veí per aquest 2023 i lesjust els frega. Si s'observa la previsió fins al 2026, però, les Garrigues pugen al primer lloc en inversions previstes (1.656 euros per habitant), seguides de l'Alta Ribagorça (1.559) i la(1.476).La intensitat delaugmenta amb la quantitat d'euros per càpita pressupostats, però les dades concretes i els detalls de la principal inversió apareixen clicant o passant el cursor damunt de cada comarcaLa partida més elevada dels pressupostos en aquest capítol no és territorialitzable, ja que es tracta d'inversions alprovinents dels fons europeus, les quals pugen fins a 137 milions. Darrere seu es troben altres despeses sense situar al mapa en forma d'aportacions aper a carreteres (77 milions), el programa d'encàrrec d'actuacions (72 milions), el programa d'encàrrec amb atenció especialitzada (67 milions) i provinents de fons europeus (66 milions).Les inversions territorialitzades que esperen més recursos aquest 2023 són un(51 milions, a l'Hospitalet de Llobregat) i la segona fase de l', amb fons europeus (39 milions, a Barcelona). En canvi, pel que fa al període fins al 2026, l'obra territorialitzada amb més dotació són el perllongament de la línia de(431 milions a Barcelona, tot i que costarà més i no s'acabarà fins al 2029). Hi ha inversions de tot tipus, fins i tot algunes deper a maquinària o mobiliari. Se'n poden consultar les 3.343 previstes -territorilitzades o no- a la següent taula interactiva.La taula permet ordenar per columnes o filtrar per municipis, comarques i paraules clau, per facilitar la cerca

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor