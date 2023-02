Setmana molt avorrida pels meteoròlegs. El temps s'ha instal·lat en un estat dea Catalunya que no seria notícia si no hagués estat precedit de l'intens temporal del mes de gener, amb setmanes de neu, fred i vent. Elcontinuen sense activar cap avís, però romanen alerta davant un cap de setmana en què es preveu que caiguin les temperatures.El cel es mantindrà serè i sense cap núvol, amb l'excepció de l'i la, on hi haurà alguns estrats baixos durant les primeres hores del dia. Pel que fa a la temperatura, la mínima serà igual que el dijous a tot el país, mentre que les màximes poden pujar lleugerament en alguns sectors, sobretot a l'interior.

