Cap per avall i ferit lleu: un cotxe acaba bolcat en un accident a Barcelona

Extrany accident automobilístic al barri del Poble-sec de Barcelona. Un cotxe ha bolcat tot sol i ha quedat cap per avall al mig de la calçada del passeig de l'Exposició la tarda d'aquest dijous per causes que es desconeixen. El conductor del vehicle ha quedat ferit lleu i ha estat atès pel dispositiu del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que s'hi ha desplaçat acompanyat dels Bombers municipals.Tot i accidentar-se tot sol, el cotxe ha impactat amb un altre que estava estacionat. La força del xoc ha provocat, fins i tot, que la víctima de la carambola s'enfilés sobre el vehicle estacionat davant seu.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor