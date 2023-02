Denuncien un nou cas d'abusos a l'Aula de Teatre de Lleida que no hauria prescrit

L'ha portat a la fiscalia un nou cas d'abusos que encara no hauria prescrit. Segons ha avançat TV3 i confirmat l'ACN, l'alumna que hauria estates va sentir identificada després de veure el documental “El sostre groc”, d'Isabel Coixet , i des del centre es va activar per primera vegada eli detecció d'abusos sexuals.Al novembre, la fiscalia va iniciar unadenunciats per la Paeria arran del documental. Es tractava d'una desena de nous casos que haurien passat durant el curs 2018-2019. Aquest nou cas també hauria tingut lloc durant aquest curs. El centre ha constituït una comissió de seguiment que ha recollit tota la informació al respecte.En aquest nou cas hi hauriaque ja va ser denunciat en els primers casos però ara els fets no haurien prescrit. Els primers casos denunciats haurien tingut lloc. Eren "" però quan es van destapar els fets havien prescrit i no es podien investigar.

