​La bioconstrucció, un sector tradicional amb futur

És una fira que pot ser cada vegada més important en un context on la rehabilitació i l'eficiència energètica són clau. Titi Roca | Regidor de Fires i Mercats de Vic

Entre la tradició i el futur

Una construcció més sostenible, saludable i eficient és possible. Miquel Escobar | Organitzador de la fira. Arquitecte tècnic i especialista en construcció sostenible

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

organitzava diversos esdeveniments dedicats a la, lesi la. L'any passat, per tal de donar-hi més gruix, va decidir unificar-los amb la creació de la. L'aposta va ser positiva i delarriba la segona edició d'un certamen destinat tant al sector professional com als estudiants i el gran públic. “Una construcció més sostenible, saludable i eficient és possible”, asseguren els organitzadors del certamen.La Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible () comptarà amb una, un número similar al de la primera edició. El regidor de Fires i Mercats,, explica que l'espai es repartirà en tres sectors de dimensions similars. El primer inclourà fabricants, instal·ladors, distribuïdors, comercialitzadores, enginyeries i consultories relacionades amb l'El segon estarà format per empreses de l'àmbit de la, i el tercer anirà destinat a professionals del sector de la: especialitzats en sistemes energètics passius, en l'ús de la fusta per a construcció, en nous materials i en assessoraments tècnics i arquitectònics, entre altres. "És una fira que pot ser cada vegada més important en un context on la rehabilitació i l'eficiència energètica són clau", assenyala el regidor de Fires i Mercats.El plat fort de les jornades de formació i divulgació d'aquesta edició seran les jornades de construcció amb terra . Hi haurà ponències, taules rodones, visites d'obres, tallers i exposicions amb l'objectiu de posar en valor aquesta tècnica i conscienciar a la població de la importància dePrecisament, encara que sigui força desconegut en punts d'Osona com el centre de Vic hi ha un notable volum de construccions fabricades amb tàpia i revestides amb morters de calç. “Formen part del nostre patrimoni arquitectònic i de la nostra identitat constructiva”, assenyala l'arquitecte tècnic, especialista en tècniques de construcció sostenible.La bioconstrucció és unque aspira a tenir molt futur. En aquest sentit, després d'anys de cert menyspreu, alguns dels oficis i tècniques tradicionals comencen a recuperar importància. Precisament, la FESC “volles persones que fa anys que treballen en aquest camp”, explica Miquel Escobar.En aquest sentit, l'esdeveniment inclourà la primera. Seran un total de 13 participants –a banda dels 50 expositors- que treballen la fusta, la terra compactada, l'entramat, els marges de pedra seca o les tècniques de picapedrer, entre altres.Des del sector s'aposta per promoure i recuperar sistemes constructius “i no tan nòrdics”. “Tota la nostra tradició és amb pedra, amb tàpia, amb terra, amb encanyissat, amb fusta. No ens podem basar en sistemes nòrdics quan la temperatura és més aviat africana", assenyala un dels organitzadors del certamen. “El camí és agafar tota aquesta saviesa d'abans i portar-la cap a l'. El sector ja està prou madur i prou ambiciós per crear el”, conclou. Consulta aquí el programa complet de la Fira de l'Energa i la Construcció Sostenible (pdf)

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor