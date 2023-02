El Pumas demana una indemnització milionària a Alves per l'escàndol de Sutton

Tres patrocinadors trenquen lligams

A l'exfutbolista del Barça se li ha obert ara un nou front: el seu antic equip, el Pumas mexicà -que li va rescindir el contracte poc després de donar-se a conèixer el seu cas per presumpta violació-, li ha demanat unaper incompliment de contracte. En concret, l'ha acusat de vulnerar la clàusula que preveu penalitzacions als jugadors en cas que es vegin involucrats en qualsevol escàndol que es faci públic o en qualsevol acte que sigui considerat delicte segons la legislació del país en què tingui lloc. És a dir, li demanaper la presumpta agressió sexual aper la qual ha estat denunciat.Un dels flamants nous membres de l'equip jurídic del brasiler, l'advocat Cristóbal Martell , ha adjuntat el mail en què el Pumas notifica a Alves la petició de compensació econòmica a la interlocutòria a l'Audiència de Barcelona. Segons el text al qual ha tingut accés l'Ara, Martell ha fet servir la demanda del Pumas i el fet queper argumentar que el seu client "ha perdut múscul financer", cosa que fa que li sigui més difícil fugir en cas que en tingués intenció. El risc que Alves marxés al Brasil era un dels motius que esgrimia la jutgessa a càrrec del seu cas per negar-li la llibertat provisional. I per si no n'hi hagués prou, l'home que va portar la defensa de Leo Messi i els Pujol al·lega queA banda del Pumas, una altra font important d'ingressos que ha girat l'esquena a l'exfutbolista del Barça són els patrocinadors. Tot just després que es donés a conèixer la denúncia de la dona de Sutton tres companyies, que li proporcionaven al voltant deen concepte de publicitat i drets d'imatge, han trencat qualsevol mena de lligam empresarial.L'empresa d'apostes esportives, ha deixat en "suspens" el seu acord com a ambaixador de la marca. La brasilera d'assegurances i serveis financersha trencat el pacte directament. I la marca de robaha suspès el seu contracte i ha assegurat que durant tot el 2023 iAra, a l'espera dels escrits que lai l'acusació particular faran arribar a la magistrada, la decisió de l'Audiència de Barcelona sobre la petició de llibertat del futbolista encara pot trigar setmanes.

