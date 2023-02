Les restriccions previstes per als camions el 2023

Quines són les restriccions?

Obligatorietat de circular pel carril dret de la via

de la via Prohibició de realitzar avançaments

de realitzar Màxim de velocitat a 80 km/h

Quins vehicles es veuen afectats?

Vehicles de transport de mercaderies en general.

Vehicles que realitzen transports especials.

Vehicles especials.

Vehicles de transport de mercaderies perilloses.

Restriccions per causes meteorològiques.

Restriccions per a determinades vies

Restricció per la celebració de proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments o usos excepcionals

Restricció per la realització d'obres o actuacions de conservació que suposin afectacions

On s’aplicaran les restriccions?

Lesprevistes pel 2023de febrer. La llista de limitacions han estat elaborades pel Servei Català de Trànsit. Els vehicles hauran de seguir les noves normes de trànsit, siguin temporals o permanents, afectacions sobretot en vies interurbanes.Les principals mesures són:Elha establert les restriccions per tal garantir la mobilitat dels usuaris i la fluïdesa de la xarxa viària. Tant com millorar la seguretat viària de tots els usuaris de les vies.Els. Vehicles o conjunts de vehicles que superin els 7.500 kg de MMA o MMC (Annex B) tindran el mateix nombre de restriccions. Els transports que hauran de tenir cura de les noves mesures són:Cal destacar les següents situacions, en les quals qualsevol vehicle es veurà afectat:Les. Pots consultar-les en el mapa continu de trànsit (MCT) i també a l’aplicació Trànsit per a dispositius mòbils, a més del web de l’organisme. En els diferents mitjans es podrà consultar les restriccions per dates específiques o per vies concretes.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor