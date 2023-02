Roben set vibradors d'or i acer valorats en 80.000 euros

Robatori a la distribuïdora de joguines eròtiques més gran de l'Estat,. El botí:, valorats en un total de 80.000 euros, segons ha denunciat el conseller delegat,. Els fets han succeït la matinada d'aquest dijous a la seu de l'empresa, a, 23:41 hores. Els lladres tallen el carrer que dona a la porta principal de la seu de Dreamlove i tallen el cablejat que permet la il·luminació de la via. Entren i usurpen set vibradors amb preus de venda que oscil·len entre els 16.000 i els 17.000 euros en el cas dels d'or i entre els 2.000 i els 3.000 euros pel que fa als d'acer. Abans de marxar, sostreuenLes càmeres de seguretat han enregistrat, tot i que la policia espanyola no descarta que hi participessin més col·laboradors, al vehicle o a l'interior de l'establiment. El parc empresarial ja va ser escenari d'un robatori similar fa dos anys. Els productes robats, però, són, ja que són escassos i fàcilment identificables.

