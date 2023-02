El BCE desconfia del descens de la inflació i fixa els tipus d'interès més alts de la dècada

El BCE i la mare que el va parir...

Per Anónim 23 el 2 de febrer de 2023 a les 16:24 0 0

El BCE va inventar-se els diners que calien pels PIGS (Europa del Sud), va donar tots el crèdits possibles als països per tal de no enfonsar a l? Europa del Nord. Ells feien trens d' alta velocitat, tecnologia, etc, i els ganduls del sud podien permitir-se una colla de trens i de viure per sobre de les seves possibiitats, com sempre. A canvi, un deute descomunal dels països del sud que pot provocar que una hipoteca insostenible per a les generacions presents i futurs. A canvi els governs del sud tenen la wildcard de la hipoteca contreta i que la hem de pagar els de sempre: ELS POBRES. Pujada de tipus d' interès: no en saben més que aplicar les politiques de sempre. Pujar tipus que perjudiquen els pobres, com sempre. Que pugin els tipus d' interès pels rics, pels especuladors, per les empreses, per les elits de cada país, però no perque no es quantificable, potser. El millor que el jou recaigui, com sempre, als que tenen jornal controlat, comptes corrents controlats. I deixar en pau els que tenen diners en paraisos fiscals, etc. El BCE es una altre jou que em de suportar en nom d' un capitalisme que s' ha demostrat inutil per tal d' impartir justicia social.