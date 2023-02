Nova estafa per SMS: et poden robar diners i dades personals

⚠#ALERTA❗ SMS fraudulentos (#smishing) que suplantan a empresas con el objetivo de dirigir a una web falsa para robar sus datos personales y bancarios #NoPiques, algunos utilizan engaños sobre incidencias en tarjetas o cuentashttps://t.co/UFrO1iW8pM pic.twitter.com/TZkyMxxoam — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) February 1, 2023

📣Detectada una campaña que combina SMS y llamadas fraudulentas



👉Envían SMS con enlace simulando ser una web oficial de una entidad bancaria



Solicitan datos personales y te llaman📞



❌DESCONFÍA❌



Tu banco nunca pedirá por teléfono, SMS o email datos de acceso#NoPiques pic.twitter.com/8PlxGZaIjo — Policía Nacional (@policia) February 1, 2023

La policia nacional espanyola i la Guàrdia Civil. Aquesta tracta de l’enviament d’un missatge de text SMS -conegut com a smishing- o també en trucada. Els estafadorsamb l’objectiu de dirigir a una web falsa per robar dades personals i bancàries de l’usuari.La Guàrdia Civil afirma que es poden produir elsi que elson es produeix l’estafa.i per solucionar-ho és essencial que premi un enllaç facilitat en el mateix missatge.Per tal de fer-ho arribar a la població, la policia espanyola ha remarcat la urgència que els usuaris, ja que aquest seria el seu fil connector per robar dades personals i/o diners. Tanmateix, manifesten que el banc mai demanarà per telèfon, SMS o email les dades d’accés.​​

