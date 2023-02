Troben mort un sensellar enmig de l'Eixample de Barcelona

Places públiques per no dormir al ras

A quarts de deu d'aquest matí de dijous unde Barcelona, al districte de l'Eixample, ha donat la veu d'alerta alsd'Esquadra. Ha trobat unCartagena. Més concretament, a l’entrada del Centre Esportiu Sagrada Família, a la cantonada amb el carrer de Mallorca. Ho ha avançat Crónica Global, que també ha explicat que fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat ràpidament una unitat de la policia catalana, la comitiva judicial i els serveis funeraris.A l'espera que se li acabin de fer les proves oportunes, els Mossos no troben cap indici de criminalitat i tot apunta que la seva defunció s'hauria produït a causa d'un episodi d'per les baixes temperatures nocturnes. Així doncs, l'autòpsia acabarà verificant la causa de la mort, però, en principi, sembla que haurà estat natural. D'altra banda, el cos també està pendent d’identificacióJustament fa poc més d'un mes, el desembre, l'Ajuntament va habilitar. I és que segons el protocol elaborat fa uns anys amb la col·laboració de Protecció Civil, un descens notable de les temperatures representa un risc important per als rodamons. És per això que darrerament diversos serveis socials -com ara el Centre d’Urgències i Emergències Socials (CUESB), el Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic (SASSEP) i la Creu Roja- s’han mobilitzat per desplegar unals carrers de la ciutat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor