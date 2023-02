La desfiguració de la llei del «només sí és sí» tiba les costures del govern espanyol

Sobre el modelo del consentimiento 👇🏼 pic.twitter.com/Rwp4rSF02A — Irene Montero (@IreneMontero) February 1, 2023

Des de Catalunya es demana protegir les víctimes

El degoteig de rebaixes de penes de violadors condemnats ja fa mesos que dura i el govern espanyol ha acceptat posar fil a l'agulla i reformar, impulsada pel Ministeri d'Igualtat que lidera(Podem) per evitar la imatge d'agressors sexuals sortint de la presó. Cada nova revisió de sentència és aprofitada per PP i Vox per desgastar l'executiu deposant al punt de mira una de les ministres favorites de la dreta i l'extrema dreta i que d'entrada es negava a refer la norma. Finalment, va cedir i la situació passa, a hores d'ara, per concretar els termes de la modificació de la llei mentrevigila de prop que elno desvirtuï un text que té com a punt central el consentiment de la víctima a mantenir una relació. Les tensions afloren de nou en el tram final de la legislatura.El debat sobre la reforma arrenca a principis de desembre, quan ja feia algunes setmanes que apareixen rebaixes de condemna a agressors. És aleshores quan Sánchez encarrega un informe al, pilotat per la jutgessa, sobre com retocar la legislació per evitar beneficis per a condemnats. En un primer moment, Podem s'oposa a reformar la legislació i argumenta que. De fet, la ministra Montero va titllar els magistrats de "masclistes", cosa que va indignar la judicatura. Fonts de la Moncloa consultades perindiquen que els dos partits s'estan ara intercanviant papers i hi ha voluntat d'entesa, i que la qüestió s'hauria de resoldre "en els pròxims dies"."Estem en un moment clau de la negociació", afirmava dimecres, ministre de la Presidència i mà dreta de Sánchez. Segons el ministre, tant el PSOE com Podem estan d'acord que l'eix de la legislació ha de continuar sent el consentiment i, alhora, evitar unes rebaixes de penes difícils d'explicar a ulls del gruix de la societat. Des de la Moncloa mantenen que només es faran ajustos "tècnics" a la llei, sense tocar-ne l'essència, però el PSOE recalca que l'objectiu passa també per agreujar les penes en cas de violència. "És l'única manera d'evitar rebaixes de condemna", sosté el portaveu socialista,. Aquest és el punt que inquieta el Ministeri d'Igualtat, que tem un retrocés al model anterior."El principal objectiu ési no tornar al model basat en la violència, que situa en la dona el calvari probatori d'haver de demostrar que es va resistir prou", ha defensat aquests darrers dies Irene Montero. Aquesta és la línia vermella de Podem. Fonts d'Igualtat recorden que es pot blindar el consentiment i, alhora, tornar a diferenciar entre una agressió sexual i una agressió sexual amb violència. Segons, secretària general de Podem, al PSOE "li han tremolat les cames" per la pressió del PP i l'ala dretana de la judicatura espanyola, que "interpreta de manera incorrecta la llei". Belarra sosté que la peça fonamental de la llei ha de ser el consentiment, i que si el PSOE planteja incrementar les penes en cas de violència, s'estarà tornant al model previ.Per què hi ha aquestes rebaixes de pena? Segons Podem, perquè els jutges no interpreten correctament la llei. Segons els jutges, perquè s'aplica l'article 2 del, que diu que s'ha d'aplicar la llei més favorable al condemnat. No hi ha un recompte oficial per part dels tribunals, però informacions periodístiques apunten que hi ha hagut uns 300 casos en què s'han rebaixat penes a agressors sexuals. Des d'Igualtat recorden quei que encara que hi hagi reformes, els jutges podran seguir aplicant de manera incorrecta la legislació. Mentre afloren les discrepàncies entre socis del govern espanyol, el PP aprofita per burxar i ha ofert els seus vots a Sánchez si finalment Podem es desmarca de la renovació.En tot cas, qualsevol reforma acabarà al Congrés i el govern espanyol tornarà a necessitar suports per tirar endavant la modificació legislativa. Els vots d'tornaran a ser necessaris per a Sánchez i fonts del grup republicà al parlament espanyol apunten a aquest diari que volen ser "part de la solució". "Si cal millorar la llei per evitar interpretacions esbiaixades dels jutges, hi serem. És una llei molt necessària i cal garantir el consentiment i la protecció de les víctimes", indiquen des d'ERC. Elva en la mateixa línia i la portaveu,, sostenia aquesta setmana que cal evitar "buits legals" en la legislació i evitar que alguns agressors se'n vegin beneficiats. "La llei és necessària perquè les víctimes no hagin de justificar mai més que no han pogut evitar que les violin", va afirmar.

