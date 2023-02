Camil Ros (UGT) es desmaia enmig de l'acte de presentació de pressupostos al Parlament

Aragonès treu pit dels pressupostos

L'acte de presentació dels pressupostos de la Generalitat al Parlament de Catalunya ha quedat aturat per un incident. El líder del sindicat UGT a Catalunya,ha perdut el coneixement a l'auditori de la cambra catalana en el moment que parlava la consellera, d'Economia i Hisenda. Segons ha pogut saber Nació, l'elevada temperatura de la sala hauria provocat la pèrdua del coneixement de Ros, que ha estat traslladat fora i l'acte ha quedat aturat.La gran majoria dels membres del Govern i de les personalitats polítiques presents s'han aixecat per preocupar-se i han reaccionat de manera ràpida al desmai de Ros. Per ara, l'acte no es reprendrà al Parlament de Catalunya.L'acord subscrit dimecres entre el Govern i el PSC permetrà avui aprovar el projecte de llei dels nous comptes al consell executiu i que comenci la tramitació parlamentària, que tirarà endavant amb els vots de socialistes, ERC i els comuns. Salvador Illa va ser l'encarregat d'anunciar el pacte des del Parlament ahir a primera hora, i no ha estat fins aquest matí que Pere Aragonès, que guanya oxigen per allargar la legislatura tot i tenir només 33 diputats, ha fet la seva valoració.El president ha celebrat l'acord i ha ressaltat la importància que els nous pressupostos tenen per al país en un moment de crisi econòmica, que pesa més que les contradiccions i el desgast polític que ha hagut d'assumir avalant algunes carpetes imposades pel PSC, com l'ampliació del Prat, el Quart Cinturó o el Hard Rock.

