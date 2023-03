Sis mesos de presó per a un conductor d'autobús per estirar el vel d'una passatgera

L'ha condemnat aun conductor d'autobús deperi cridar-li "si has de viure així, marxa al teu país" a ella i els seus tres fills menors el maig del 2020. El tribunal el condemna per una pagar també 1.800 euros de multa i, que haurà de pagar TMB, i tres anys d'inhabilitació per a ocupació docent, esportiva o de lleure.Segons considera provat la sentència, la dona i els seus tres fills de 14, 10 i 3 anys d'edat, van pujar a la línia V-19 al Carmel i en direcció a la Barceloneta.. Posteriorment, la dona i els fills es van asseure al bus i el conductor va seguir fent comentaris sobre el seu origen migrant. Al cap d'unes parades, el treballador es va dirigir a la víctima i li va dir que baixés del vehicle, cosa que altres passatgers van celebrar.La dona i els seus fills van acabar baixant de l'autobús i després d'ells va descendir-ne també el conductor. Va ser en aquest moment que li va estirar el vel i li va intentar fer una foto amb el mòbil. Els fills van provar d'impedir-ho, "rebent de l'acusati empentes"., que va acabar tornant al bus i va seguir la marxa.En la sentència, el tribunal diu que l'acció va durar tanta estona quei que no té res a veure una targeta de transport públic amb voler treure el vel a la passatgera. A més, fa referència al fet que estar enfadat i insultar no justifica que els renecs fessin referència al seu origen nacional o religiós.La sentència imposaja que és la responsable del correcte funcionament del servei. A més, el tribunal retreu a l'empresa pública que la formació als conductors "ha de complementar-se amb altres mesures".

