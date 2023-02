Demanen presó per a un conductor d'autobús per estirar el vel d'una passatgera

Laha demanat condemnar a 10 mesos dei unaun conductor d'autobús de Transports Metropolitans de Barcelona () per un presumpteenuna passatgera i cridar-li "si has de viure així, marxa al teu país".Els fets van passar el 29 de maig de 2020 a la línia V19, i l'escrit d'acusació, consultat per Europa Press, explica que durant el trajecte l'home els va cridar. Una frase a la qualLa dona, que viatjava amb els seus dos fills, va baixar de l'autobús i després d'ells va descendir-ne també el conductor. Va ser en aquest moment que li va estirar el vel i li va intentar fer una foto amb el mòbil. Els fills van provar d'impedir-ho, "rebent de l'acusati empentes", agressions per les quals el fiscal també li atribueix tres delictes lleus de lesions. El conductor també li va proferir insults com "" diverses vegades.La dona va demanar als seus fills que cridessin la policia i el conductor li va respondre: "Sí, truca'ls perquè t'enviïn al teu puto país". Algunes persones que passaven pel carrer en el moment dels fets van escridassar el conductor, que finalment va decidir marxar i continuar la marxa.a l'Audiència de Barcelona i el fiscal demana que TMB sigui responsable civil subsidiari en cas que l'home no pagui la multa.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor