Barcelona, la ciutat europea amb més morts per l'illa de calor

6.700 morts vinculats a l'illa de calor

Barcelona, la ciutat amb més morts

L'impacte de l'illa de calor, en dades Ciutat | Increment mitjà de temperatura | Nombre de morts | % morts



1. Barcelona | +1,09 ºC | 363 morts | 14,8%

2. Màlaga | + 1,91 ºC | 113 morts | 12,4%

3. Madrid | +1,01 ºC | 559 morts | 12,3%

4. Palma | +0,88 ºC | 70 morts | 12,0%

5. Niça | +1,54 ºC | 116 morts | 11,7%

6. Sevilla | +1,26 ºC | 104 morts | 10,5%

7. Cluj-Napoca | +2,43 ºC | 71 morts | 10,4%

8. València | +0,89 ºC | 121 morts | 10,1%

9. Palerm | +2,22 ºC | 118 morts | 10,0%

10. Gènova | +2,29 ºC | 153 morts | 9,9%



Consulta aquí les dades completes de l'

L'impacte positiu dels arbres

L'efecteés l'increment de temperatura que pateixen les ciutats a causa de la superfície construïda, la manca d'humitat pel soterrament dels corrents d'aigua, el trànsit i els sistemes de climatització, entre altres. A l'hivern evita arribar a temperatures extremes, però a l'estiu, també sobre la salut. Ara, un estudi de l' ISGlobal xifra enl'efecte illa de calor a les ciutats europees amb Barcelona liderant aquest rànquing.L'(ISGlobal), un centre de recerca impulsat per la Fundació “la Caixa”, ha estudiat l' impacte de l'efecte illa de calor a l'estiu . Ho ha fet analitzant els mesos d'estiu del 2015 a 93 ciutats europees. Els resultats, publicats a la prestigiosa revista científica The Lancet , són contundents: el 4% de les morts –6.700 en global- es poden atribuir a la temperatura anormalment alta de les ciutats. D'aquestes, un terç es podrien evitar aconseguint una cobertura arbòria del 30%.Però, realment és tant potent l'efecte de l'illa de calor? Per fer-ho, es van estudiar els registres de temperatura de les ciutats i es van comparar amb àrees rurals de caràcterístiques climàtiques similars. A Barcelona , per exemple, la mitjana és d'1,09 ºC, però la diferència màxima pot arribar a 2,26. En ciutats comla mitjana s'enfila als 2,54 ºC, mentre que també destaquen(2,12), P(2,22) o(2,49).Els resultats mostren que, de juny a agost del 2015, les ciutats europees van ser en mitjanaque les àrees del seu entorn. L'estudi de l'ISGlobal atribueixa l'augment de les temperatures urbanes, fet que representa eltotal durant els mesos d'estiu i l’1,8% de la mortalitat durant tot l'any.L'estudi estima per cada ciutat quants morts van ser provocats per l'efecte illa de calor i quin percentatge representen respecte la mortalitat total. Unes xifres especialment altes a les ciutats delsi de la resta de l', d'i també de Romania.lidera aquest rànquing amb 363 morts, que representen quasi el 15% del total. També destaquen(12%) així com Sevilla, Palerm, Cluj-Napoca i València, al voltant del 10%.L'estudi també estima la reducció de temperatures que es produïria –en definitiva, com es rebaixaria l'efecte illa de calor-Al conjunt d'Europa es podrien(2.664), mentre que a Barcelona la xifra augmentaria fins al 60% (215 de les 363). De fet, la capital catalana no arriba al, una xifra però que queda molt per sobre d'altres ciutats com Alacant, Salònica, Atenes, Lisboa, Porto i París que se situen entre el 2 i el 5%.L'estudi subratlla els beneficis substancials de, encara que els autors reconeixen que això pot ser difícil en algunes ciutats a causa del seu disseny, i que plantar arbres ha de combinar-se amb altres intervencions com ao altres alternatives per a reduir la temperatura.“El nostre objectiu és informar els i les responsables de les administracions locals dels avantatges d'integrar zones verdes en tots els barris per a promoure entorns urbans més sostenibles, resilients i saludables”, conclou, director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut de ISGlobal.

