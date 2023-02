La longevitat dels gossos ja fa que el càncer sigui la seva principal causa de mort

Les races de gos en què es diagnostica abans

Popularitzar els cribratges preventius

Un canvi generacional

Al llarg dels anys, la millora material de les condicions de vida delsha acabat desencadenant en el sorgiment de disciplines com la veterinària així com tota una indústria centrada en la seva cura. Definitivament, tot un èxit que també ha canviat la manera en què moren:En concret, en el cas dels-d'entre 50 i 60 quilos- el diagnòstic de càncer d'ossos es dona de mitjana als, enfront dels 11 de detecció que presenten els gossos per sota dels cinc quilos. En l'edat d'aparició d'un possible càncer també hi intervenen altres factors, com ara la seva. I és que als més purs se'ls diagnostica amb 8,2 anys, mentre que en les barreges la malaltia no apareix fins als 9,2 anys. Totes aquestes dades estan recollides en un nou estudi que s'ha publicat aquesta setmana a la prestigiosa revista científicaLa mostra de la investigació, feta als Estats Units, és de gairebé 4.000 gossos amb càncer (3.452 per ser exactes). Amb aquests exemplars, els i les investigadores han analitzat tots els diagnòstics de càncer i la seva correlació amb la mida, el gènere i la raça del gos.Entre les races amb suficient representació a l'estudi, els i les investigadores han pogut determinar que els, els, elsi elstenen la mitjana d'edat de diagnòstic més jove -d'aproximadament sis anys-. I d'aquests, els sent mastins anglesos són als quals els apareixen abans els tumors, als cinc anys. Els bòxers, brac hongaresos i els gossos de muntanya bernesos tenen una mitjana d'edat de diagnòstic de 6,1 a set anys.En l'altra cara de la moneda, entre les races que acostumen a tenir un diagnòstic més tardà -rondant els 10 anys-, hi trobem els, els, els, elsi els. Amb 11 anys i mig, elté la mitjana d'edat més alta de diagnòstic. Altres detalls apunten que a les femelles i als castrats els hi acostumen a aparèixer més tard els tumors que alsi als no esterilitzats.Tota aquesta feina ha estat liderada per la genetista, que té com a objectiu "conscienciar sobre la importància dei popularitzar els cribratges preventius en gossos" perquè, igual que passa amb els humans, si hi ha detecció precoç, el tractament acostuma a ser menys nociu a llarg termini. De fet, a la recerca apunten quede la patologia de mitjana.La professora de la Facultat de Veterinària de la Universitat Complutense de Madrid, Elena Martínez de Merlo, ha explicat a El País que ha notat un canvi generacional en la, sobretot en les persones per sota dels 40 anys. "La cura animal és una especialitat molt cara, per la qual cosa hi deu haver un". Aquesta major involucració de les noves generacions en les cures dels seus animals ha fet que el camp dels estudis oncològics hagin canviat "radicalment" els últims 30 anys.De Merlo també ha apuntat que “l'estudi oncològic en animals sempre ha anat per darrere de l'humà, però també ha canviat molt ràpidament". L'experta ha assenyalat que els objectius en ambdós casos són diferents., ha detallat,Tanmateix, la professora ha considerat que la mostra epidemiològica estatunidenca no es pot extrapolar directament, però és "coherent" amb altres anàlisis de càncer en gossos fets a Europa.En qualsevol cas, totes les expertes assenyalen la importància en veterinària de preservar la qualitat de vida del gos, per la qual cosa asseguren que

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor