Nou objectiu a Barcelona: desterrar les motos aparcades als carrers pacificats de les superilles

L'Ajuntament de Barcelona ha activat un pla perquè els nousno es converteixin en. Aquesta ja era la intenció inicial de la transformació urbana impulsada pel govern municipal, però, a la pràctica, la manca de senyalització adequada a diversos trams juntament amb la manca de coneixement de la normativa en aquest tipus de carrer relativament nou ha acabat deixant com a postal habitual l'acumulació de motos estacionades en els carrers que es van pacificant, a diversos punts de l'Eixample.Davant d'això, ara el consistori ha iniciat una campanya amb informadors que explicaran a peu de carrer la normativa als motoristes i que anirà acompanyada també d'un impuls en la senyalització viària de la prohibició d'aparcar. Els arguments de l'Ajuntament són contundents, en referència a la nova vida de les vies pacificades., ha resumit el regidor del districte de l'Eixample,La idea és que tot sigui informatiu i que s'acompanyi de missatges de simple avís, però també es preveu que, en un temps que no s'ha concretat,i poder retirar el vehicle si s'incompleix la normativa. El moment en què això s'iniciarà queda a decisió de la policia municipal, indiquen des de l'Ajuntament. Abans d'arribar al moment de les multes, però, s'aniran col·locant unsa les motos que aparquin als eixos verds com ade l'actual reglament a l'entorn de les superilles.De moment, el desplegament d'informadors a peu de carrer es donarà a vies com Consell de Cent, Girona, Comte Borrell i Rocafort. També es preveuque existia fins ara. Això, a la pràctica, permetia que si no hi havia un panell indicador que fes explícit que no podien aparcar les motos, ho tinguessin permès. Ara, l'Ajuntament vol blindar els eixos verds amb més senyalització específica per evitar l'acumulació de motos.Igualment, des del districte es recorda que hi ha 13.637 places d'aparcament per a motos en calçada i que, a banda, també s'ha de contemplar recórrer a places d'aparcament subterrànies o als punts en què és correcte estacionar a la vorera, segons l'ordenança municipal.

