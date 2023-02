El que diuen de Vallverdú

Dilluns 6 de febrer «Volem homenatjar totes les facetes de Vallverdú i la seva lluita constant i discreta a favor de la llengua catalana. Celebrem aquest any, gaudim Vallverdú!»



Natàlia Garriga

Consellera de Cultura

És inhabitual que el centenari d'un escriptor se celebri en vida de l'autor. És el que passa aquest 2023 amb l'Any Vallverdú . El protagonista,(Lleida, 1923), en fa cent el 9 de juliol. Vallverdú, que ha excel·lit en nombrosos gèneres, també ho ha fet com a articulista. És opinador de aquí podeu recuperar els seus articles. Pocs autors han dut la seva obra més enllà de l'àmbit exclusivament literari per convertir-la en un univers on els diversos gèneres que ha conreat es barregen en una tasca d'activista social i cultural, i d'home sempre compromès amb les llibertats. Però potser un tret que el defineix és que Vallverdú ha estat tot això sense additius i evitant sempre tota actitud d'autor "consagrat" i inatacable, el que l'ha fet sempre, potser, més fresc i més lliure. Cada diaens atansarà a la seva figura.

