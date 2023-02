La Seguretat Social retornarà l'import cobrat per error als autònoms en els pròxims dies

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions,, ha garantit aquest dijous que "en els pròxims dies"a 8.000l'import de laa la Seguretat Socialper un error administratiu. "Hem arrencat amb un nou sistema i aquelles persones que tenien dret a una quota particularment reduïda, no se'ls ha aplicat aquest criteri. Són 8.000 persones de 3,5 milions. Aquests errors administratius, quan s'inicia un nou procediment, a vegades passen, però", ha explicat.En declaracions a RNE Escrivá ha assenyalat que l'error en el cobrament de la quota a aquests autònoms afectats es va detectar immediatament i que s'han identificat els casos per a procedir a la devolució de l'import cobrat per excés. Segons va detallar dimecres el Ministeri, la Seguretat Social, en lloc dels 80 euros de la tarifa plana que els correspondria.Per això, la Seguretat Social farà pròximament unaals afectats per la diferència entre els 80 euros que els correspon de la tarifa plana i la quota facturada. A més a més, la Seguretat Social calcularà correctament les quotes per al mes de febrer i es passarà als 8.000 autònoms afectats alde tarifa plana.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor