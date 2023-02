Nou desnonament amb antiavalots a un bloc ocupat per famílies vulnerables, a Gràcia

Nou desnonament a l'edifici conegut com a "Bloc Ruth" , ubicat al carrer Nàpols de Barcelona. I nou, des de primera hora del matí, per dur a terme la recuperació del pis per la via penal. El cas judicial afectava una família amb quatre menors, dos d'ells amb discapacitat. El Sindicat d'Habitatge de Gràcia denuncia que la propietat es nega a fer cap proposta de lloguer social a la família, tot i comptar amb informe de vulnerabilitat.A més, en ser un procediment que anava per la via penal, el grup pel dret a l'habitatge denuncia que. També es lamenta que, tot i que el servei d'advocats d'havia fet arribat tres recursos a la justícia -en base a la moratòria antidesnonaments o la manca d'una data concreta per executar-se- per intentar frenar l'expulsió judicial, el magistrat a càrrec del cas ha mantingut el llançament, critiquen fonts del sindicat d'habitatge.L'ampli dispositiu policial ha implicat que el carrer Nàpols, a tocar de la travessera de Gràcia, quedés tallat almenys des de les 7h. Les furgonetes dels Mossos, amb unitats antiavalots, han establert un cordó policial que ha fetel desnonament.Els activistes concreten que des de l'ocupació d'aquest bloc, que tenia els habitatges buits, no s'ha aconseguit cap interlocució real amb la propietat, ni cap avenç per arribar a pactes amb les famílies vulnerables que habiten el bloc des de fa més d'un any i mig. En aquest sentit, el Sindicat d'Habitatge de Gràcia lamenta que la finca és propietat de "d'. Davant d'això, el dia després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, declarés que la ciutat "faria impossible la vida als fons voltors" , el sindicat ha preparatper assenyalar el fons d'inversió.Pel que fa al bloc, després que el novembre passat la propietat aconseguís executar un altre desnonament, el grup d'habitatgeamb famílies vulnerables vivint-hi. Davant d'això, reclamen a les administracions que pressionin l'empresa propietària per, abans que es vegin al carrer quan avancin els processos judicials dels pisos que van ocupar. Mentrestant, la família immersa en el procediment d'aquest dijous ha estat reubicada amb una solució interna del sindicat, asseguren els activistes.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor