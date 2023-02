Vols deixar de fumar? Sanitat finança un tractament per aconseguir-ho en 25 dies

de desenes de milers de persones a tot l'Estat, cada any. Segons les dades del Ministeri de Sanitat, unes. Des de fa uns mesos, l'administració va deixar enlaire els fumadors que volien abandonar el tabac amb tractament farmacològic, ja que no disposaven d'un finançament per part de la Seguretat Social per poder pagar els medicaments. Això, ara, s'ha acabat.aquest passat dimecres, s'incorpora el Todacitan a la cartera de medicaments finançats per l'Estat.És un fàrmac que permet deshabituar-se al tabac en només 25 dies i és molt més efectiu que el(amb el principi actiu de la vareniclina), que ha estat retirat. El Todacitan incorpora citisina, un alcaloide vegetal que recorda molt a la nicotina i permet als fumadors deixar enrere la seva adicció. Aquest moviment és un pas de gegant celebrat per la majoria de les associacions antitabac de l'Estat, i ha estat molt ben acollida per la(Separ).Elfa anys que demanava finançar tractaments i medicaments efectius per ajudar a les persones a deixar de fumar. El 2020 es va iniciar el pagament per part de la Seguretat Social de dos medicaments, el, tots dos retirats.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor