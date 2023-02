La fi del Nadal passa factura al mercat laboral amb 71.000 aturats més

L'atur puja més entre les dones i en els serveis

El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació ha pujat enamb relació al mes anterior (+2,5%) després de la fi de la campanya de Nadal, segons les dades publicades aquest dijous pel Ministeri de Treball i Economia Social.L'augment de gener d'enguany ésa l'experimentada en igual mes de 2022, quan la desocupació va augmentar en 17.173 persones, però està per sota de les registrades el 2021 (+76.216 aturats), 2020 (+90.248) i 2019 (+83.464) i de l'increment mitjà dels mesos de gener (+81.424 aturats).Després del repunt de gener,, el nombre total d'aturats va tornar a superar la xifra dels 2,9 milions d'aturats, cosa no passava des del mes d'octubre passat. En concret, el primer mes de l'any es va tancar amb 2.908.397 aturats, "la xifra més baixa en un mes de gener des de 2008", segons ha destacat Treball.Gener és un mes en què sempre augmenta la desocupació per la finalització dels contractes associats a les. Així, des de l'inici de la sèrie històrica comparable el 1997, l'atur mai ha baixat en un mes de gener. El repunt més elevat en aquest mes, de gairebé 200.000 aturats, es va registrar l'any 2008, mentre que el menor va ser el de 1998, quan es van sumar a les llistes de la desocupació 10.285 persones. En, l'atur registrat ha disminuït en el primer mes de 2023 en 12.462 persones., la qual cosa suposa un 6,9% menys, amb una reculada de l'atur femení de 101.378 dones (-5,5%) i una caiguda de la desocupació masculina de 113.303 homes (-8,8%).

L'atur va pujar al gener en tots els sectors econòmics, excepte en la construcció, on es va reduir en 3.111 persones (-1,4%). L'ascens més elevat l'han notat els serveis, amb 70.759 aturats més (+3,5%), seguit de l'agricultura, que va sumar 1.457 aturats (+1,3%); el col·lectiu sense ocupació anterior, on l'atur va augmentar en 1.231 persones (+0,5%), i de la indústria, amb 408 aturats més (+0,17%).

Només Balears retalla la seva xifra d'aturats

Els contractes indefinits es dupliquen

L'atur es va incrementar al gener en tots dos sexes, encara que més entre les dones. En concret, la desocupació femenina va pujar en 49.937 dones (+2,9%), enfront d'un repunt de l'atur masculí de 20.807 homes (+1,8%). Malgrat això, Treball ha destacat que el d'enguany ha estat el gener amb menys dones en atur des de 2009, amb un total d'1.740.085 aturades. Per part seva, el nombre d'homes en atur va totalitzar 1.168.312 aturats en finalitzar el primer mes de l'any.Per edats, l'atur entre els joves menors de 25 anys va pujar gairebé un 4% al gener, amb 7.753 aturats més que a tancament de desembre, mentre que l'atur de les persones amb 25 anys i més es va incrementar en 62.991 aturats (+2,4%).Després de l'avanç de gener, el nombre total d'aturats menors de 25 anys va pujar fins a un total de 203.504 aturats, la seva xifra més baixa en un mes de gener dins de la sèrie històrica, segons ha subratllat el Departament que dirigeix Yolanda Díaz.L'atur registratel gener, on ha baixat en 297 aturats. Els majors repunts s'han registrat a Andalusia (+21.048 aturats), Madrid (+11.140) i Comunitat Valenciana (+6.776). Quant a les províncies, l'atur només ha retrocedit a Huelva (-298 aturats) i Balears (-297) i ha pujat a la resta, principalment a Madrid (+11.140 aturats), Sevilla (+5.319) i Màlaga (+4.483).L'atur registrat entre elsha pujaten 11.415 aturats respecte al mes anterior (+3,2%), fins a situar-se el total d'immigrants en desocupació en 370.884, la qual cosa suposa 20.670 aturats menys que un any abans (-5,3%).

Al gener s'han registrat 1.200.749 contractes, un 24,8% menys que en el mateix mes de 2022. De tots ells, 530.306 van ser contractes indefinits, xifra que supera en més del doble (+122,2%) a la de gener de 2022. En total, el 44,16% dels contractes realitzats al gener van ser indefinits, percentatge que supera el registrat el desembre, quan la proporció de contractes fixos va ser del 39%.

Despesa en prestacions

Del total de contractes indefinits subscrits al gener,, un 62,2% més que en igual mes de l'any passat; 173.968 eren contractes fixos-discontinus, multiplicant per més de sis la xifra d'un any abans (+558,3%), i 119.895 eren contractes indefinits a temps parcial (+80,3%).De tots els contractes subscrits al gener, 670.443 van ser contractes, un 50,6% menys que en igual mes de 2022. En comparació amb gener de 2019, el gener de 2023 es van signar un milió menys de contractes de caràcter temporal., ha ressaltat el Departament que dirigeix, que va posar en marxa lafa una mica més d'un any.A més a més, el Ministeri ha informat que la despesa en prestacions per desocupació va aconseguir el desembre de 2022 (última dada disponible) la xifra ded'euros. "Després de l'envit de la pandèmia i tot i el context internacional advers, les prestacions reprenen la senda deen un període molt inferior al qual es va necessitar durant la crisi financera", ha destacat Treball.La, sense incloure el subsidi agrari d'Andalusia i Extremadura, va ascendir ael mes de desembre. El total de beneficiaris de prestacions per desocupació es va situar en acabar 2022 en 1.838.199 persones, amb una taxa de cobertura del 68,65%. Les dades de prestacions sempre van amb un mes de retard respecte a les dades d'atur, de manera que Treball ha publicat aquest dijous les xifres de desocupació de gener de 2023 i l'estadística de prestacions de desembre de 2022.

