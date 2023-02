Notícies de l'1 de febrer de 2023

22:27 Junqueras defensa que Esquerra ha pactat els pressupostos amb el PSC perquè Junts els ha empès



Oriol Junqueras ha negat que el pacte de pressupostos amb el PSC suposi el trencament de la política de blocs, ha reafirmat l’objectiu independentista d’Esquerra Republicana i ha convidat a Junts, CUP i “qui vulgui” a sumar-s’hi. Ho ha fet aquesta nit en una entrevista al Més324, en què ha rebutjat la idea del retorn del tripartit. I contestant als qui han titllat els nous comptes de “tòxics”, ha valorat que, en tot cas, són tòxics per la “dependència” i per molts dels problemes de la societat catalana. “Aleshores vol dir que ha estat Junts qui els ha empès a pactar els comptes amb el PSC?”, li ha preguntat Xavier Grasset. “No el voldria desmentir a vostè”, ha contestat Junqueras. En referència a la B-40, ha defensat que "no és el nostre projecte ni el nostre model".

18:15 Colau anuncia la compra de dos nous edificis a la superilla de l'Eixample 'per frenar l'especulació'



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat la compra de dos edificis al cor de l'Eixample, en l'entorn dels nous eixos verds de la superilla del districte. A través del tanteig i retracte, amb s'adquireixen un total de 24 habitatges amb 7,8 milions d'euros. Una de les finques aportarà 16 pisos, un dels quals té una família vivint-hi i la resta ha estat buidat de veïns per diverses operacions immobiliàries, informa l'Ajuntament. L'altra, de vuit pisos, té la meitat d'habitatges amb famílies de lloguer, a les quals se'ls renovarà el contracte, mentre que la resta dels pisos es dedicaran a lloguer assequible. Des del mandat passat, són set finques i 111 habitatges als eixos verds i àmbits en transformació dins del programa de superilles, amb una inversió acumulada de 33,3 milions d'euros, detalla el consistori. Colau ha reivindicat que a l'Eixample ja són 10 les finques adquirides "per frenar l'especulació".

18:37 Puigdemont busca introduir més referències al 'Catalangate' amb esmenes a l'informe sobre Pegasus del Parlament Europeu



L'eurodiputat de Junts Carles Puigdemont busca introduir més referències al "Catalangate" en l'informe del comitè de l'Eurocambra que investiga l'ús de programaris com Pegasus a la Unió Europea. Puigdemont ha presentat una sèrie d'esmenes al text, que ha de votar el comitè, en les quals detalla que l'espionatge contra l'independentisme afecta polítics, activistes i advocats, entre d'altres. De fet, les esmenes busquen mencionar l'espionatge a Gonzalo Boye mentre els eurodiputats de Junts preparaven l'estratègia pel suplicatori a l'Eurocambra. També denuncien la manca de voluntat de l'Estat d'investigar l'espionatge, per exemple amb la negativa a crear una comissió d'investigació o la no proliferació de demandes judicials.



17:43 El PDECat celebra l'acord pels pressupostos i demana al Govern complir els compromisos amb l'ampliació del Prat, el Quart Cinturó i el Hard Rock



El PDECat ha valorat positivament l'acord entre el Govern i el PSC per tirar endavant els pressupostos tot i les "discrepàncies ideològiques sobre el fons i el contingut" de diversos aspectes dels comptes. De tota manera, celebren el pacte i ressalten la importància del diàleg i la negociació. "Aporta l'estabilitat necessària per al país en un context d'incertesa", diu el partit en un comunicat. Els postconvergents també insten el Govern a executar els compromisos que consideren "prioritaris" per al creixement de l'economia, com ara l'ampliació de l'aeroport del Prat, el Quart Cinturó o el Hard Rock, elements introduïts a instàncies de PSC malgrat les reticències inicials d'ERC.

16:42 L'ANC carrega contra l'acord de pressupostos amb el PSC: 'El Govern ha claudicat'



L'ANC ha criticat l'acord entre el Govern i el PSC per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat. Segons l'entitat, això demostra que ERC "prioritza l'aliança amb l'esquerra espanyola del 155" i no pas un acord per fer la independència, i titllen la situació d'"indignant". "Aquest pacte suposa la claudicació del Govern, que mostra una imatge de feblesa i desorientació en clau nacional i internacional", ha afirmat l'ANC en un comunicat. Per l'entitat que presideix Dolors Feliu, el Govern ha pactat els comptes amb un partit que "aplaudeix la repressió, persegueix els exiliats i nega l'autodeterminació". L'ANC també assenyala que mentre la taula de diàleg no dona resultats en clau independentista, tampoc s'aconsegueixen èxits en matèria econòmica: "L'espoli fiscal continua petrificat", rebla l'entitat, que es compromet a continuar denunciant els "acords autonomistes" i a treballar per "fer efectiva" la declaració d'independència.

16:01 Quentin Tarantino presentarà la seva nova novel·la a Barcelona el 9 d'abril



L'il·lustre director de cinema, Quentin Tarantino, presentarà el seu nou llibre Meditacions de Cinema en un gran esdeveniment al Teatre Coliseum de Barcelona el pròxim 9 d'abril. El capità de grans vaixells cinematogràfics com Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Kill Bill, Maleïts malparits, Django desencadenat i Una vez en Hollywood protagonitzarà en un debat sobre les pel·lícules estatunidenques dels 1970. Tot seguit, llegirà en directe un fragment del llibre.

13:42 Suspesa la circulació de trens a l'R7 i R8 per una avaria



La circulació de trens de l'R7 i l'R8 es troba suspesa entre Cerdanyola Universitat-Cerdanyola del Vallès i entre Mollet Sant Fost-Castellbisbal, segons ha informat Adif. S'ha habilitat un servei alternatiu per carretera, tot i que el tram entre Sant Andreu Arenal i Cerdanyola es pot fer en trens de l'R4

10:10 Feijóo acusa el PSC de blanquejar l'independentisme amb el pacte dels pressupostos



El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el PSC de "blanquejar" l'independentisme mitjançant l'acord de pressupostos anunciat aquest dimecres. En una entrevista a Onda Cero, Feijó ha assegurat que els socialistes catalans "ja no són" el partit constitucionalista que pretenien vendre, sinó "el partit que dona suport a l'independentisme català" per "seguir governant amb ERC a tots els ajuntaments, diputacions i al Parlament de Catalunya de forma directa o indirecta" i "repartir-se el poder a Catalunya". L'independentisme, ha dit, mai havia tingut tant de poder a l'Estat ni se li havien donat "tantes coses", perquè fins i tot ha obtingut "el bolígraf per escriure el Codi Penal".

09:11 Haití extradeix quatre sospitosos d'assassinar el president del país, Jovenel Moïse



Les autoritats estatunidenques han informat que Haití ha extradit a quatre homes sospitosos de participar en l'assassinat del president haitià Jovenel Moïse. El Departament de Justícia dels Estats Units ha comunicat que els homes, tres haitiano-estatunidencs i un colombià, prestaran declaració aquest dimecres en un tribunal de Florida acusats de conspirar per cometre assassinat o segrest, brindar suport material i recursos amb resultat de mort, i fer contraban de béns. En concret, James Solages i Christian Sanon s'haurien reunit al sud de Florida, els Estats Units, per discutir el canvi de govern a Haití, mostrant el seu suport a un nou candidat. Solages va compartir amb Sanon una llista d'equips i armes necessaris per al canvi d'executiu, incloent rifles, metralladores, gasos lacrimògens, municions, i altres armes.