Google crea el seu propi ChatGPT: així és l'Apprentice Bard

està provant solucions de xat basades encom el "chatbot", per aconseguir desenvolupar competidors a l'alçada de ChatGPT d', i integrar-los posteriorment al motor de cerca. Aquestes proves s'han iniciat després de la preocupació expressada pels empleats sobre l'avantatge que estan adquirint altres empreses al sector de la IA, com és el cas d'OpenAI, que ja compta amb el suport deEn aquest sentit, Google està provant l'Apprentice Bard, que funciona de manera similar a ChatGPT: es poden fer preguntes i, com a resultat, s'obtenen respostes detallades i redactades com si provinguessin d'un ésser humà. Aquest producte utilitza la tecnologia de conversa, de Google. Segons documents interns a què ha tingut accés la CNBC, la companyia ha demanat que es "".Una novetat d'Apprentice Bard és que inclou funcions que ChatGPT no té. Segons els exemples vistos per CNBC, les respostes poden incloure esdeveniments recents i, segons els empleats, "". Per exemple, quan se li va preguntar per si Google realitzarà més acomiadaments el 2023, Apprentice Bard va respondre que "és poc probable", ja que "els acomiadaments generalment es duen a terme per reduir els costos, però a l'empresa li està anant bé financerament" i, a continuació, es va disposar a concretar les dades d'ingressos de Google.A més de tot això, una altra de les novetats que s'estan provant és un. Aquest disseny podria basar-se en un formulari de preguntes i respostes que integraria algun programa d'IA. Tal com ha explicat CNBC, els fitxers mostraven una pàgina de cerca que oferia cinc indicacions diferents per a possibles preguntes. Aquestes indicacions estaven situades sota la barra de cerca i també apareixia un logotip en forma de xat a l'extrem dret de la barra.A l'hora d'oferir resultats de cerca, el projecte de pàgina no els mostraria de forma habitual. En canvi, apareixerien, emmarcades en bombolles grises sota la barra de cerca. Sota aquestes bombolles, la pàgina suggereix algunes preguntes relacionades amb el tema sol·licitat i, a sota, sí que es mostrarien els resultats de cerca habituals de Google amb enllaços i titulars.D'altra banda, les fonts han avançat que els equips de Google també estan provant uncontra ChatGPT, en què comparen respostes de les dues IA. Com a resultat, en algunes ocasions LaMDA responia de manera més correcta. En altres ocasions, però, ChatGPT obtenia respostes més elaborades i profundes per, per exemple, el guió d'una pel·lícula, tal com ha reflectit CNBC.Google pensa incorporar l'IA en alguns llançaments de productes futurs. Segons les declaracions d'un portaveu de Google, fa temps que s'enfoquen a desenvolupar i implementar IA "". "Seguim provant internament la nostra tecnologia d'IA per assegurar-nos que sigui, i esperem compartir aviat més experiències de manera externa", va sentenciar.

