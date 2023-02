El Barça sotmet el Betis i aconsegueix la novena victòria consecutiva tot i la histèria final

Elallarga el moment dolç que viu des del retorn de les competicions de clubs i aconsegueix marxar amb els tres punts d'un dels estadis més complicats de la lliga. Els blaugrana, avui de color crema, s'han imposat alcontra el) en la, partit que va obligar a posposar aquest de lliga.Després d'un gener perfecte per a, amb un ple de victòries, el conjunt avui visitant ha sortit amb la confiança pels núvols, amb la intenció de sotmetre el rival i dominar la possessió. El Betis ha renunciat a la seva identitat per un dia i s'ha adaptat al guió culer, ben plantat al darrere i corrent al contraatac., tot i que els andalusos han protagonitzat alguna carrera perillosa.ha estat a prop de fer pujar el 0 a 1 al marcador en el minut 13, amb una jugada pròpia de. Croqueta entre un mar de cames dins l'àrea -tac, tac- i retallada al porter. Si bé, aquest darrer ha aconseguit usurpar-li la pilota quan ja era assegut a terra i més d'un cantava el gol. Després ha estat el torn de, que ho ha aconseguit en rematar de cap un bon centre lateral deal 33, tot i que en posició antireglamentària. Fora de joc i a continuar-ho intentant. Minuts després, Pedri, especialment actiu, ha tingut una oportunitat d'or quan se li ha quedat una pilota morta a la frontal, però ha disparat al ninot.El segon temps ha començat de la mateixa manera que ha acabat el primer. I amb els mateixos protagonistes.. El migcampista canari, de nou, ha rebut una bona pilota al punt de penal i l'ha engaltat amb totes les seves forces, però ha topat amb una parada espectacular del porter portuguès del Betis, que s'ha estirat i ha mantingut la mà dura.i companyia no han fet acte de presència i la pilota no abandonava els peus dels jugadors del Barça.El premi a la constància ha arribat al minut 65, quanha tret de pressa una falta al mig del camp, ha passat per la carrera dei aquest ha filtrat una bona passada de la mort al segon pal perquè, ara sí, marqués el primer (). Des d'aleshores, el conjunt blaugrana s'ha dedicat a dominar els temps del partit i a fer que no passés res, una pràctica que ha aconseguit adquirir després del retorn de l'aturada deli que li ha permès ser molt competitiu.No obstant això,, que tornava després de la sanció, ha volgut sumar-se a la festa i ha marcat elen el minut 80 a la sortida d'un córner. I sort que ho ha fet, perquè cinc minuts després, Joules Koundé ha protagonitzat una de les errades de la temporada i ha fet entrar la pilota a la porteria de Ter Stegen amb una cessió defectuosa amb el pit.Amb aquesta victòria de prestigi, el Barça incrementa la pressió pel, que dormirà aquest dimecres a 8 punts del lideratge de la lliga. Ara espera el veí dels verd-i-blancs, el, que visitarà elaquest diumenge necessitat de punts, després d'una primera meitat de temporada en què les baixes de jugadors tan importants comno els ha permès mirar cap a dalt i les posicions de descens han estat la seva preocupació principal.

