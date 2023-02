Serret assegura que els pressupostos reforcen l'acció exterior del Govern

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea,, ha defensat aquest dimecres des de Dinamarca que els pressuposto que elha pactat amb elpermetran reforçar la tasca internacional de l'executiu i donar un"Ens donen capacitat per treballar més i millor a escala internacional per la societat catalana i europea", ha dit Serret, que és de viatge institucional per millorar la relació entrei reforçar la presència catalana als països nòrdics.Un dels punts que en un principi va generar discrepàncies entre el PSC i el Govern va ser el de lesdel Govern a l'exterior. Els socialistes volien que no se n'obrissin més de noves a canvi d'aprovar els comptes. Aquesta qüestió, finalment, no consta en l'acord fet públic aquest matí i segellat a la tarda entre, i que demà aprovarà el Govern perquè pugui tramitar-se al Parlament.A Copenhaguen, Serret ha tingut una agenda centrada en política de cooperació, que als països nòrdics és "prioritària". La consellera ha reivindicat el compromís del Govern en aquest àmbit i la voluntat de consensuar-la amb el sector. "Amb els nous pressupostos podrem desplegar l'augment del 30% que teníem previst i continuarem treballant en la proposta d'assolir l'horitzó del 0,7%", ha dit. L'increment que consta als nous comptes triplica l'augment previst inicialment en l'avantprojecte de llei del Govern i, així, l'passarà a tenir una dotació de 45 milions d'euros.

