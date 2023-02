Quan comença el Carnaval 2023? Totes les dates i on és festiu

Dates del Carnestoltes 2023

Per què se celebra el Carnaval al febrer?

On és festiu per Carnaval?

Rues de Carnaval a Barcelona per barris

Cada cop més a prop de la celebració del. Carnestoltes ve marcat per la tradició romana d', concretament al Déu Saturn. La festivitat aplega milers de persones a la ciutat comtal, tot i no ser una de les importants. Però sigui per gaudir a Barcelona o qualsevol altra ciutat, cal conèixer quines dates acull el Carnaval 2023, quan és festiu i què proposen les ciutats més carnavalesques.El Carnaval 2023 es delimita, un cop passat el dimarts de Carnestoltes. El tret de sortida serà el Dijous Gras, dia marcat per les coques de llardons. El cap de setmana arreplegarà les diferents rues. Tot acabarà amb el Dimecres de Cendra, dia d’enterrar la sardina i acomiadar el Carnestoltes.Lesdel Carnaval es concreten. La festivitat se celebra set setmanes després de la primera lluna plena després del solstici d’hivern. Aquest any produïda el dimecres 21 de desembre del 2022. S’ha de tenir en compte Setmana Santa en el calendari, ja que la celebració és 40 dies abans del Dijous Sant, aquest cas, dia 6 d’abril del 2023.En línies generals, no hi ha dies festius programats pel Carnestoltes 2023. Catalunya té pocs municipis amb dies de festa local, segons el calendari laboral de cada població. La ciutat decom Sitges, l’Hospitalet o Sant Cugat. Altres municipis han aprofitat l’oportunitat, com és el cas de Roses. La localitat de l’Alt Empordà ha decretat el divendres 17 i el dilluns 20 de febrer com a dies de festiu local.A l’estat espanyol, concorden amb la mateixa situació. Ciutats conegudes per les seves celebracions tenen dies de festa local. Elde febrer, mentre que até el dimarts 21 de febrer del 2023.és l’única província que té festa regional, exactament el dimarts 21 de febrer.La reina Belluga tornarà a ser la gran protagonista de la ciutat de Barcelona durant el Carnaval. L’acte d’inauguració es durà a terme al Palau de la Virreina, on s’esperen els ambaixadors dels districtes d'Horta, Sant Andreu, Sarrià, Gràcia, Sants, Les Corts i Sant Martí. Cada una de les viles històriques comptarà amb rues pròpies, concerts, concursos de truites i de disfresses i exposicions. Hi ha 25 desfilades segons ha publicat l’Ajuntament de Barcelona.

