Assessors de Collboni al govern fan campanya amb el candidat del PSC tot i cobrar de l’Ajuntament

El líder dels socialistes a Barcelona,, va esvalotar la política municipal quan va anunciar, quatre mesos abans d'acabar el mandat, que deixava les seves responsabilitats al govern per dedicar-se a la preparació de la campanya electoral del. En concret, deixava el seu càrrec de primer tinent d'alcaldia -una àrea a càrrec d'Economia, Competitivitat, Treball i Hisenda- i l'acta de regidor. Ara, però,ha constatat que inicialment no se n'ha anat sol per fer campanya. Diversosde l'àrea que ell dirigia s'han sumat a acompanyar el candidat socialista en el seu nou dia a dia preelectoral, tot i continuar contractats com adelper fer-se càrrec de la feina de les àrees de la primera tinència d'alcaldia, ara derivades aCollboni ha renunciat a les seves responsabilitats i el seu sou a l'Ajuntament, però assessors que ell va contractar quan ocupava el càrrec s'han mantingut al consistori. Alhora, s'han dedicat, almenys en part, a participar enen la campanya de l'alcaldable socialista. Així, mantenen la seva responsabilitat al govern municipal, però, de preparar la campanya per a les eleccions municipals del mes de maig.Aquesta situació s'ha produït amb almenys tres dels sis càrrecs de confiança que el líder socialista tenia a la primera tinència d'alcaldia, durant el mandat.que, en diferents actes dels últims dies compartits a les xarxes socials o constatats directament aquest diari, se'ls ha vist fent tasques d'al líder del PSC en el seu camí allunyat del consistori.Aquests casos impliquen personal que cobra, i que tenen un càrrec de confiança vinculat a l'àrea del govern municipal que han d'assistir. No són assessors del grup municipal socialista, que aquesta és una altra opció que l'Ajuntament també preveu per a les formacions polítiques, que tots els grups tenen i que permeten més marge en les seves funcions entre el dia a dia del govern i la feina del partit. Per contra,. I, per aquest motiu, que s'hagin quedat al consistori però participin visiblement en diversos actes del nou camí emprès per Collboni ha incomodat una part dels treballadors municipals.Fonts del PSC a Barcelona admeten aquesta situació i afegeixen que actualment, tot i que fins aquest dijous no consta cap tràmit iniciat a l'Ajuntament pel canvi de funcions. Així, la remodelació implicarà un trasllat formal de càrrecs eventuals del que era la primera tinència d'alcaldia a la tercera tinència i al grup municipal. En aquesta línia, els socialistes remarquen que els canvis es faran efectius enEl cas més flagrant és la situació del cap de gabinet de Collboni a la primera tinència d'alcaldia, quedel govern. És el cas de, que es va incorporar al departament de l'alcaldable socialista a mitjans de 2022, i que de moment segueix ocupant el mateix càrrec.En aquest sentit, fonts internes dels consistori exposen ques'ha fet habitual. Aquest dijous, s'ha pogut comprovar que en un acte de contingut electoral , en l'inici d'un cicle de converses de l'entitat 22@ Network, Rodríguez ha aparegut acompanyant Collboni en solitari i s'ha mantingut al seu costat tota l'estona posterior a la cerimònia, que ha requerit que l'alcaldable es quedés quan ja no quedava cap dels representants municipals -com Laia Bonet o Albert Batlle- que havien assistit com a oients.Així, tot i esfumar-se els membres del govern municipal de l'acte, el cap de gabinet de la primera tinència d'alcaldia. També aquest dimarts, Rodríguez va fer de mà dreta de l'alcaldable socialista en una trobada amb el secretari d'habitatge del govern espanyol, David Lucas.Tanmateix, no és l'únic cas. Almenys dues assessores més han evidenciat que, en els primers dies després del moviment de Collboni per preparar la campanya electoral, el líder socialista continua tenint una estreta col·laboració amb els recursos municipals. Un dels casos és el d'una assessora que ha reconvertit part de la seva feina a la. A la trobada del sector del 22@ amb Collboni, per exemple, també ha realitzat tasques de coordinació de la premsa. Així i tot, també és cert que la mateixa assessora compagina aquesta activitat amb funcions de comunicació del govern municipal.Una situació similar es produeix amb un altre càrrec de confiança de la primera tinència d'alcaldia. En aquest cas, un assessora que també va acompanyar Collboni en la seva visita a la fira audiovisual ISE , aquesta setmana.En aquest sentit, diferents treballadors del consistori exposentot apartant-se del consistori, però traient profit dels recursos municipals durant la seva nova funció política i, més concretament, dels càrrecs de confiança que ell va escollir. També qüestionen la validesa d'aquesta estratègia.Igualment, si bé diverses fonts municipals reconeixen que hi ha certa màniga ampla amb els càrrecs de confiança de l'Ajuntament, que sovint compaginen tasques municipals amb feina d'interès del partit, en aquest cas la situació s'accentua, perquè sónque s'impliquen en la campanya d'un polític fora del consistori. Això, que els socialistes aigualeixen situant-ho en un impàs de pocs dies després d'una decisió sobtada de Collboni, ara ha de quedar resolt aviat.

