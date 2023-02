El govern balear fa marxa enrere i exigirà el català a metges i infermers

als metges i infermers del territori., presidenta de l'executiu del PSIB, va arribar ahir al vespre a un acord amb els socis de govern perquè aquest requisit s'implementi en 34 categories exigides per poder presentar-se a les feines de metge i infermeria.Diverses entitats, com elo la, a més d'altres sindicats, van pressionar de manera contundent l'executiu d'Armengol perquè revoqués una mesura aprovada el 13 de juny de 2022.Fins i tot es va amenaçar amb demandes judicials per paralitzar el procés d'estabilització i contractació del sistema públic sanitari de les Illes Balears. Segons explica l'Ara Balears, el departament de salut del territori, que demanaven ocupar algunes de les 2.300 places de feina per a metge o infermeria.hi havia dèficits del nivell català exigit per cobrir algun del lloc de treball del mig centenar que s'havia considerat prèviament. En total, pràcticament més de la meitat de les persones que sol·liciten plaça arribaven a tenir el requisit del coneixement del català.

