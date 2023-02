Com detectar els sucres afegits als aliments que consumim i consells per reduir-los

Com podem reduir el consum de sucre a casa?

Minimitzeu o elimineu el sucre que afegiu manualment, per exemple, als iogurts, cafès, infusions, etc.

Defugiu posar sucre o cacau ensucrat a la llet, ja que aquesta ja és dolça, pel contingut en lactosa, que és un sucre.

Eviteu els sucs de fruita (comercials i fets a casa), i prioritzeu la fruita sencera.

En la majoria de receptes de dolços, podeu reduir la quantitat de sucre a la meitat.

Podeu utilitzar fruita molt madura i/o fruita dessecada (panses, prunes, orellanes, dàtils, etc.) en lloc de sucre per endolcir, espècies per ressaltar el gust (vainilla, canyella, etc.) i també pell de taronja o de llimona.

Si aneu disminuint, de mica en mica, la quantitat de sucre que afegiu als aliments i begudes, podreu adaptar el paladar a gaudir dels gustos menys dolços.

La millor beguda és l'aigua, tant durant els àpats com entre els àpats. Si algun dia voleu prendre una beguda diferent, podeu escollir una aigua amb gas, una infusió, etc.

La utilització d'altres endolcidors com xarops, sucre morè, fructosa, mel, concentrats de fruites, melasses, edulcorants artificials, etc. no suposen cap avantatge per a la salut i, per tant, és millor no consumir-los.

Consumim de mitjana 111 grams deal dia, segons l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, superant de molt la recomanació de l' Organització Mundial de la Salut d'ingerir-neTampoc som conscients que les criatures mengen més sucre del que caldria. Els menors de 2 anysmés enllà dels que porten de forma natural els aliments que consumeixen o en la llet materna. En infants de més de dos anys, el consum s'hauria de limitar ai en el cas d'adolescents, de 25.I és que la indústria alimentària fa serviren molts aliments, més enllà dels dolços, com els salats processats i ultraprocessats. Podem saberllegint lesdels productes: fuet, pernil dolç, quètxup, pizza...Per detectar aquests sucres afegits a les etiquetes, la dietista nutricionista i doctora en bioquímicadona unes pautes: ingredients que(dextrines, dextrans, maltodextrines...), ingredients que(trehalosa, dextrosa, maltosa, fructosa, sacarosa...),(morè, de canya, integrat, invertit...), cristalls (de canya, de fruita...) i(de glucosa, daurat, d'agave, d'arç...).Una altra dietista nutricionista,, explica que cal fixar-se en elsde l'etiquetatge, i mirar quina part són sucres, que normalment s'indiquen per cada 100 grams, i això ens donarà una idea del sucre que té l'aliment en total. El que no sabrem amb aquesta dada és si es tracta de sucres afegits o naturals.L'OMS recomana que la ingesta deno sobrepassi elconsumida al dia, tot i que s’indica que una ingesta de menys del 5% tindria beneficis per a la salut addicionals. Aquests percentatges representen, per exemple, per a una alimentació de 2.000 kilocalories, una quantitat de sucres de 50 grams (el 10%) i de 25 grams (el 5%).De fet, no és necessari consumir sucres afegits de cap mena, ja que la glucosa que necessita l'organisme com a font d'energia prové, fonamentalment, dels aliments farinacis (pa, patata, pasta, arròs...), les fruites (senceres), algunes hortalisses, els llegums, i la llet i el iogurt.Reduïu al màxim la ingesta d', en especial begudes ensucrades i energètiques, brioixeria, galetes, cereals de l'esmorzar, postres làcties ensucrades, batuts de llet o de fruita ensucrats i, evidentment, pastissos, gelats, llaminadures, etc.

