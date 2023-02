No hi ha marxa enrere: Netflix revela com bloquejarà comptes per evitar compartir contrasenyes

Problemes i errors que sorgiran

Un tret al peu històric. Netflix ja ha revelat quin serà el seu pla peri evitar que la gent es passi les contrasenyes per tenir, entre 2 o més persones, el mateix usuari de la plataforma.i, després de diverses proves, ja sap com iniciarà tot aquest pla per fer volar pels aires el sistema que ha arrelat més subscriptors en tot el planeta. Ara, però, no saben com frenar la caiguda. Haurien de mirar les reaccions dels continguts dels seus usuaris. En tot cas,si no vius amb algú, si no es comparteix mateix espai físic (és a dir, Wi-Fi, és a dir, IP), no podràs compartir dispositius.Tot semblava indicar que la proposta aniria pel pedregar després de la dimissió de Reed Hastings, un dels fundadors de Netflix i CEO de la companyia , però la pàgina web de la plataforma de Preguntes Freqüents ha estat actualitzada amb tota aquesta informació. Ha transcendit a les xarxes i els usuaris estan reaccionant de manera molt categòrica contra Netflix. Un fet que ja van notar fa unes setmanes (almenys a l'estat espanyol), quan van deixar de ser la plataforma més vista. És més,, noves mesures restrictives i un contingut cada vegada més fast-food.amb l'usuari hauran d'usar el seu propi compte”, assegurant que podrien bloquejar l'accés "en aquells dispositius que no formin part de la teva ubicació principal". És a dir:a través de la connexió a internet que, majoritàriament,El primer de tot és que totes aquelles persones que comparteixen compte, la podran veure bloquejada. Una de les mesures que reclama Netflix és que, si en 31 dies no s'ha enregistrat amb el Wi-Fi del compte principal, aquell dispositiu quedarà bloquejat. Un problema, però, és si una mateixa personao a un altre ordinador que no és "el seu original" o "el de casa".Netflix assegura que posarà a disposició dels seus subscriptorsper poder mirar-ho en altres dispositius, que siguin de la seva propietat, o que estiguin de viatge.i que, la intenció inicial de la companyia per ingressar més subscriptors i finançament, se'ls acabi girant en contra de manera contundent. És el que, de moment, sembla que passarà.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor