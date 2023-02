«Free flow»: el futur de les autopistes sense barreres

Què és el sistema free flow?

Tecnologia punta d'Abertis

El primer sistema de flux lliure als Països Baixos

Els mètodes de pagament de leshan anat evolucionant molt. El gran canvi va ser del pagament manual amb monedes a l'automàtic amb targetes. Tanmateix, els darrers anys s'han fet habituals els, on no cal aturar-se per pagar. Al nostre país, a les vies ràpides es combina els–per exemple el via-T- amb les modalitats clàssiques. Però arreu del món proliferen: les autopistes del futur ja són una realitat del present.Un–flux lliure en català- consisteix a facilitar el pagament d'una via de peatge. Més enllà de la comoditat en el viatge i en el mateix cobrament, permeti reduir la contaminació derivada de la reducció i l'acceleració. L'eliminació total de les cabines de peatge evita la presència d'elements que obstaculitzin la via ràpida, millora la seguretat viària i redueix la superfície ocupada per la infraestructura per destinar-la a altres possibles usos.El sistema sense barreres funciona amb un, similar als que utilitzen alguns radars de tram, format per una estructura metàl·lica de tres peces. A la part superior del pòrtic hi ha unque, de manera electrònica, connecta amb elque porti el vehicle. En el moment de travessar l'estructura, el vehicle envia la informació al dispositiu de lectura electrònica de l'autopista.No es tracta de sistemes absolutament nous. De fet, les vies sense aturada es van provar al'any 1986. Inicialment, a la ciutat de Bergen es va fer servir com un complement al sistema de casetes tradicionals. Però cinc anys més tard a Trondheim, ja es va fer un projecte, sense cap mena de barrera.El país escandinau és on s'ha estès més aquesta tecnologia, amb més de 25 vies de pagament operant amb aquest sistema que evita l'aturada i la reducció de la marxa. També alsestà molt estès, però en aquest cas en la modalitat de compliment dels sistemes més tradicionals. Argentina, Austràlia, Canadà, Xile, Singapur, Mèxic, Colòmbia, França, Israel, Portugal i l'estat espanyol, són països que l'han anat introduint, habitualment com a carrils ràpids a través de sistemes com el Via-T o l' Awai Els peatges del futur seran sense barreres i això afecta tant a les noves vies ràpides com les existents. En aquest sentit, el grup Abertis aposta clarament per lesi pel desenvolupament de tecnologia punta de peatges sense barreres.Ho fa a través d' Emovis , la filial dedica al desenvolupament i gestió de tecnologia i serveis d'informació per oferir solucions de peatge electrònic i mobilitat intel·ligent. L'empresa del grup Abertis ha desenvolupat una solució de peatge free flow que detecta els vehicles sense necessitat de reduir la velocitat gràcies a un complexEl dispositiu de lectura electrònica connecta amb el sistema receptor del vehicle, però també utilitza altres sistemes per identificar-los. Pot captar les dades de les denominadesDSRC o RFID –que ja comencen a usar alguns vehicles- així com lesdavantera i posterior. En el cas que el sistema no aconsegueix un reconeixement immediat, es transmet una imatge d'alta qualitat per tal que es pugui fer amb un altre procediment. La tecnologia d'Emovis garanteix la identificació del 99,9% dels vehicles, segons la companyia.A partir d'aquí, el sistema informàtic realitza eldels vehicles, segons la seva tipologia. També pot enviar missatges a usuaris ocasionals i aplicar descomptes als més freqüents o registrats.L'Autoritat Holandesa de Vehicles (RDW) ha adjudicat ael disseny, instal·lació i manteniment del. Concretament, es tracta de la nova carretera A24 a la rodalia de Rotterdam i la ViA15, a la zona d'Arnhem/Nijmegen i que inclou un pont sobre canal Pannerdensch. Les noves infraestructures tindran un trànsit estimat de 60.000 i 33.000 vehicles diaris, respectivament.La tecnologia de l'empresa del grup Abertis ja s'ha instal·lat amb èxit a autopistes com la London Orbital M25 a Dartford o els encreuaments del riu Mersey a prop de Liverpool alaixí com la carretera de circumval·lació M50 de Dublín a. També s'han fet actuacions –algunes per complementar els sistemes de peatge tradicional- a Polònia, els EUA, el Canadà i Puerto Rico.“És un honor absolut haver tingut l'oportunitat de treballar, per primera vegada, als Països Baixos. Com un dels països més connectats d'Europa, estem orgullosos de participar en un projecte tan ambiciós que sens dubte donarà excel·lents resultats a les autoritats i als usuaris”, afirma, CEO d'Emovis.