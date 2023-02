Benidorm Fest 2023: aquests són els finalistes ja classificats abans de la segona semifinal

Resultats de la 1a Semifinal del Benidorm Fest: qui passa a la final?

Agoney - Quiero arder

Alice Wonder - Yo quisiera

Fusa Nocta - Mi familia

Megara - Arcadia

Alfred Garcia - Desde que tu estas

Sinderland - Que Esclati Tot

Blanca Paloma - EAEA

E'Femme - UFF!

Famous - La Lola

Karmento - Quiero y duelo

Rakky Ripper - Tracción

Vicco - Nochentera

ja està en marxa. Després de l'èxit absolut de l'any passat (amb la victòria de Chanel), el certamen ha tornat a RTVE -encara que només amb un 10% del share en la seva primera entrega- per intentar generar un nou caldo de cultiu cap al festival europeu de la música i la cançó. Aquest dimarts al vespre ja es van poder determinar els primers quatre finalistes del Benidorm Fest 2023.Com funciona? La competició consisteix en dues semifinals i una de final. En total competeixen 18 cançons que estan dividides en dues semifinals, és a dir, participen 9 a cadascuna. A cada semifinal, les quatre cançons més votades entre el(30 %) i(20 %),(25%) i el(25%), passen directament a la final.En aquesta final, les vuit cançons classificades es tornaran a interpretar per determinar quina serà la representant d'Espanya al Festival de la Cançó d'Eurovisió 2023, seguint el mateix sistema de votació que a les gales anteriors.Un dels concursants més estimats i valorats pel públic ha quedat en primera posició per entrar a la final del Benidorm Fest 2023. És, el cantant canari que va arribar gairebé a la final d', d'on va ser un dels concursants amb més recorregut pel programa. L'acompanyaran a la semifinal. Aquestes són les seves cançons:Segona Semifinal del Benidorm Fest 2023: quin dia és, a quina hora i qui participaMateix procediment que amb la primera: hi haurà 9 actuacions, de grups, artistes o dúos, i se seguiran els mateixos passos per a les votacions. Un dels apunts diferencials: hi haurà dos actuacions catalanes de renom, una d'elles en llengua catalana, per part de la banda Sinderland. Alfred Garcia, finalista d'OT 2017 i Famous, guanyador d'OT 2018, també són dos cantants molt coneguts.

