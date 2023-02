Junts certifica un canvi de cicle a Catalunya: «Tornem al tripartit de la mà d'Aragonès»

ERC reivindica la capacitat de "construir consensos"

Després de mesos de negociacions i d'alguns moments en què semblava que no s'arribaria a cap acord, aquest dimarts. L'entesa inclou "completar els processos" per impulsar el, la "modernització" de l'i la posada en marxa del, últim escull d'unes converses que es van poder reconduir després del moviment d'ERC d'acceptar aquesta infraestructura "assumint contradiccions i desgast polític". Els comuns, part també necessària perquè tirin endavant, hi estan d'acord i no consideren que aquestes contrapartides als socialistes siguin suficient per trencar el pacte assolit amb els republicans ja fa setmanes.Qui ha criticat amb duresa l'acord ERC-PSC ha estat que en les darreres hores havia ofert "estabilitat institucional" al Govern a canvi que s'allunyés del PSC . Aquest migdia, el president del grup parlamentari de Junts,, ha constatat que "" de la mà de. "No tornem al 2017, tornem al 2004, i es constata un canvi de cicle a la política catalana", ha afirmat, i ha acusat Aragonès "d'abandonar la majoria independentista". El dirigent independentista ha recordat que Aragonès va dir que hi hauria una fase d'embat amb l'Estat i, en canvi, ara aposta per un "pacte amb l'Estat". "Ha preferit fer gestos amb els partits autonomistes que no pas amb Junts per mantenir una majoria independentista", ha dit, i ha lamentat que "la cúpula d'ERC" hagi triat un acord que "confirma les sospites" que tenia Junts."Quan hem demanat unitat a Madrid, ens han dit que no; quan hem demanat transparència amb les negociacions a Madrid, ens han dit que no; quan hem demanat garanties i concrecions dels acords per a la investidura, ens han dit que no", ha resumit Batet, que ha lamentat que Aragonès aposti ara pel "tripartit". "", ha indicat el dirigent del partit que lidereni J. Segons el partit, ara els acords amb Madrid condicionen la política catalana i assegura que els "fets" els donen la raó. Batet també ha assenyalat les contradiccions d'alguns consellers del Govern respecte de l'acord que d'ERC amb el PSC. "Jordà s'ha manifestat contra l'ampliació del Prat i Fernàndez ha abanderat l'oposició al Quart Cinturó", ha recordat, i ha posat en dubte que el Govern compleixi aquest acord.Malgrat les crítiques contra l'acord, Batet ha evitat concretar si presentaran una esmena a la totalitat contra els pressupostos. "Encara no hem vist l'acord; quan el veiem, prendrem la decisió", ha explicat. No ha volgut entrar, tampoc, en avançar si Junts presentarà unacontra Aragonès després del "punt d'inflexió" que ha denunciat després de l'acord pels pressupostos. "Mantindrem la coherència amb les iniciatives que es prenguin", ha afirmat. Batet ha lamentat que, davant les dues alternatives per pactar els pressupostos -Junts o PSC-, Aragonès s'hagi decantat pels socialistes. "La cúpula d'ERC ha triat i davant d'aquest tripartit nosaltres actuem com a única alternativa", ha sentenciat el dirigent de Junts. "ERC ha pactat amb l'Estat", ha insistit, malgrat que alguns punts de l'acord dels pressupostos amb el PSC han estat subscrits, també, per Junts.ERC s'ha mostrat satisfet amb l'acord per tirar endavant els pressupostos. La portaveu del partit,, ha dit que Catalunya necessitava aquests comptes. Aquest dijous el Govern aprovarà el projecte de pressupostos, que arribarà al Parlament per començar-ne la tramitació i ser aprovats definitivament. Vilalta ha volgut remarcar que aquests pressupostos compten amb un aval important de sindicats, patronals i entitats socials. "Ens refermem en la voluntat ser de", ha afirmat, i ha ressaltat que els pressupostos de 2023 són els més expansius en un moment de crisi social i econòmica. "Som capaços d'aportar solucions i ser útils", ha insistit Vilalta, que ha recordat que els pressupostos augmenten més d'un 10% respecte dels anteriors.La dirigent d'ERC ha confiat que les majories que han fet possible aquest acord, en referència a Junts. Vilalta no ha tancat la porta a futurs pactes amb el partit de Borràs i Turull, i ha recordat que la formació ha decidit "desmarcar-se d'un acord de país" pels pressupostos. ", no els qui fem possible que el país avanci", ha dit la portaveu, que ha insistit que ERC treballa per resoldre el conflicte polític amb l'Estat i alhora tirar endavant el país amb acords com el que s'ha assolit ara. "Qui abandona és qui s'exclou d'acords i consensos, i abandona la possibilitat de construir consensos i solucions i ser útils", ha reblat.Vilalta ha avisat que el pacte per tirar endavant els comptes amb PSC i comuns "és de pressupostos". "Continuarem construint consensos i arribant a acords", ha dit, i ha recordat pactes per defensar el català o per renovar organismes que estaven caducats. Vilalta ha evitat valorar canvis de sentit de votació d'ERC al Congrés sobre la llei mordassa. Sobre l'ampliació del Prat, ERC ha insistit que vol "millorar" aquesta infraestructura i que siguin un hub, però que es faci amb "consens territorial i respectant la biodiversitat i l'entorn, i sense que comporti especulació urbanística". "No volem imposicions d'Aena", ha remarcat. En aquest sentit, Vilalta ha dit que "".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor