El truc de Karlos Arguiñano per aconseguir uns cigrons perfectes

Elssón ingredients que, sovint, no ens preparem per tot el temps que comporta fer-ho. Optem abans per altresmés fàcils i ràpids de cuinar, com la pasta o l'arròs, però obviem les propietats dels llegums i la diversitat de versions que permeten.Llenties, fesols, pèsols, faves, soja i. Aquests darrers són un dels més comuns i populars, a més de barats i molt. Es poden preparar de mil maneres i prendre en qualsevol època de l'any, tot i que a l'hivern, estofats, són genials per fer passar el fred.Per aconseguir-ne un resultat perfecte, el popular cuiner televisiu bascté un truc infal·lible per preparar-los si els comprem a granel, no en conserva. El primer pas és: deixar-los en aigua el dia abans perquè es vagin hidratant i fent-se més tous."No tots els cigrons es couen durant la mateixa estona, però sempre s'han de posar en remull", assegura el xef abans de donar a conèixer el segon pas. I és ben senzill:quan s'introdueixen els cigrons a l'olla, mai abans. L'estona de cocció variarà segons la recepta o el tipus de cigró, i respectar-la permetrà aconseguir el resultat desitjat.

