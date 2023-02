va ser víctima d'un assalt en ple de carrer deel passat diumenge,, que el va deixar inconscient. Segons ha avançat el diari Segre, un grup de joves (que no especifiquen, entre quatre o cinc) van estrangular-lo per l'esquena i el van deixar inconscient. Li van robar la cartera i un mòbil d'alta gamma, per valor de més de 1.000 euros. Gràcies a l'ajuda d'una parella, l'home va recuperar la consciència uns minuts després. Van trucar als Mossos d'Esquadra i van informar de com l'havien assaltat.En declaracions al rotatiu lleidatà, la víctima va explicar que el van assaltar en sortir ell d'una discoteca, perquè el van seguir. Un d'ells li va demanar una cigarreta i, a partir d'aquí, li van provocar la trampa. El van immobilitzar, van aconseguir escanyar-lo i això el va deixar inconscient.personals. És la primera vegada que es notifica un robatori d'aquestes característiques i amb aquest mètode a la ciutat de Lleida.Els Mossos estan investigant el cas, però com ha explicat l'home al Segre,"perquè tot va passar molt de pressa" i no va poder veure bé ningú. A més, en quedar fora de combat, el record és encara més borrós. Va ser atès al CAP i

