Totes les mirades al Suprem: quines conseqüències té la sentència del TJUE?

El "sí però no" de les euroordres de Llarena

Com queda Lluís Puig?

Puigdemont serà extradit?

Què queda pendent?

Quines línies de defensa tenen els exiliats?

Si dimarts totes les mirades estaven posades a Luxemburg, el focus s'ha traslladat ara a Madrid, on en les darreres hores el, i més concretament, estudia la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per decidir quins passos fa a partir d'ara. A diferència d'altres vegades, en què el jutge del Suprem ha estat més resolutiu a l'hora de moure's per mirar de capturar els exiliats, a hores d'ara no hi ha hagut encara cap nova euroordre i el Suprem recepta "" i temps per analitzar la sentència europea, que dona resposta a les prejudicials que el mateix Llarena va plantejar ara fa dos anys i té efectes importants en la situació dels exiliats.Els independentistes celebren la resolució europea, que obre línies de defensa interessants per al futur, mentre que l'Estat també interpreta que gràcies als jutges europeus l'extradició dels exiliats és més a prop. Quines són lesdel veredicte del TJUE?El TJUE no s'oposa, en termes generals, a l'emissió de noves euroordres després que un estat n'hagi rebutjat una. Llarena podria agafar-se a això per emetre una nova ordre de detenció europea contra Lluís Puig -els altres tenen immunitat-, però una lectura més reposada de la sentènciaque el jutge del Suprem ha de tenir en compte a l'hora de decidir quins passos fa. Un de clar és alde la sentència, que diu que no es pot emetre una nova euroordre si l'anterior ha estat rebutjada per vulneració de drets fonamentals. Llarena, doncs, pot emetre noves euroordres si ho considera oportú, però el recorregut que puguin tenir és dubtós. Puigdemont i els seus advocats donen per mortes les ordres de detenció i les consideren "inviables" Lluís Puig és el principal afectat , a curt termini, de la sentència del TJUE, perquè no té immunitat i, per tant, les conseqüències per a ell són immediates. Un escenari previsible era l'emissió de noves euroordres per part de Llarena un cop coneguda la sentència, però això no ha passat, almenys per ara. La situació de Puig, doncs, continua com fins ara: té unaque denega la seva extradició i una sentència del TJUE que li donaen cas de reactivar-se la persecució. Això sí, continua sense poder tornar a casa, on s'enfronta a una ordre nacional de detenció amb l'amenaça d'un delicte de malversació. L'extradició continua lluny, però el retorn a casa, si no hi ha cap pacte per rebaixar l'amenaça de presó, també.Situats en el pitjor dels escenaris -aquell en què Puigdemont perd la immunitat, Llarena pot emetre una nova euroordre i es reactiva el procediment d'extradició a Bèlgica-, la sentència del TJUE defineix clarament en quins casos es poden rebutjar demandes d'entrega a un altre estat de la Unió Europea. Com en el cas de les euroordres, el TJUE fa un "": dona la raó a Llarena quan diu que, en general, les euroordres s'han d'acceptar, perquè preval la confiança mútua entre els estats, però alhora concreta que hi ha casos en què això no passa, quan hi ha risc de vulneració de drets fonamentals per mancances sistèmiques en el sistema judicial de l'estat emissor. I aquestes deficiències no han de ser generals, per a tothom, sinó que poden afectar només un "" de persones, per exemple, el moviment independentista. L'extradició, doncs, és poc probable.La pilota està a la teulada del Tribunal Suprem i mentrestant els exiliats esperen la sentència que arribi del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) sobre la immunitat dels eurodiputats , prevista de cara al març. Si dona la raó als independentistes, serà un pas important i, en funció dels termes en què s'expressin els jutges, podrien quedar protegits també a Espanya -que, en tot cas, sempre podria desobeir les resolucions europees amb les conseqüències que això comporta. Si el TGUE dona la raó al Parlament Europeu i avala la, les defenses presentaran recurs al TJUE, que dictarà la sentència definitiva sobre la. En tot cas, fonts de les defenses sostenen que el suplicatori que va demanar Llarena ja no serveix per dictar noves euroordres.Paral·lelament, el(TEDH) té sobre la taula "els casos catalans", les demandes per vulneracions de drets dels independentistes condemnats pel Suprem, i ho tramitarà de manera ràpida per la seva rellevància. La sentència del TJUE, que posa en dubte la competència del Suprem, dona a l'independentisme motius per a l'optimisme a Estrasburg. Sentències del TEDH, així com resolucions d'organismes deo informes de l'ONU serveixen, diu el tribunal de Luxemburg, per acreditar les deficiències sistèmiques del sistema judicial d'un estat membre de la Unió Europea, i en aquest terreny, els independentistes tenen arguments per estar satisfets.Hi ha diversos arguments plantejats pel TJUE que poden servir als advocats de l'exili per obrir línies de defensa a Europa. Una de les que tots els advocats que han participat de la carpeta de les prejudicials de Llarena ressalten per sobre de les altres és la que s'obre amb el concepte de "grup objectivament identificable". És en aquest àmbit que es pot inscriure la idea de "minoria nacional" defensada peri la de grup polític argumentada perdurant la vista de l'any passat a Luxemburg. Els advocats, en tot cas, discrepen sobre aquests conceptes.Sigui com sigui, parlar de "grup objectivament identificable" és important perquè el TJUE amplia la protecció dels drets fonamentals en el cas de les euroordres: fins ara, es podien rebutjar en cas de deficiències sistèmiques del sistema judicial de l'estat que vol l'extradició, però ara aquestes deficiències poden afectar, no a tothom, sinó a un grup concret de persones. Si l'independentisme s'entén com a grup objectivament identificable que pateix les deficiències sistèmiques del sistema judicial espanyol, això obre la porta a demostrar lacontra els independentistes.Una altra via que s'obre és la de la competència del. El TJUE posa en dubte que l'alt tribunal espanyol pugui ser l'encarregat per perseguir i jutjar els dirigents independentistes, un argument que des de fa cinc anys esgrimeixen els advocats del procés. Les defenses creuen que els arguments de la sentència de Luxemburg aplanen el terreny de cara a resolucions positives al Tribunal Europeu de Drets Humans que puguin, arribat el cas, constatar les vulneracions de drets per part d'Espanya contra el moviment independentisme.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor