La televisió pública de Països Baixos col·loca una bandera franquista per mostrar Espanya a Eurovisió

Així era la imatge original de la cadena Foto: AVROTOS

Error dels grossos a la televisió pública dels Països Baixos. Lés una de les integrants de la, entitat que organitza. Aquest dimarts passat, la UER va celebrar el seu esperatque es trobaran aper determinar quina és la millor cançó segons els vots de la població del continent.En la cobertura de tot això, la cadena pública holandesa va cometre un error garrafal: va col·locar la bandera franquista espanyola per il·lustrar l'Estat en la categoria dels Big Five -els països favorits de per si-.Com es pot veure a la imatge, que s'ha fet viral, apareixen(a més, que l'han sumada en aquesta categoria per la rellevància actual que té el país), amb la bandera preconstitucional i franquista. Després del rebombori generat a les xarxes, la cadena holandesa va esborrar de manera fulminant la notícia per tornar a publicar-la més tard amb la bandera espanyola correcta i actual.

