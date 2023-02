Qui són els grans streamers que triomfen a Twitch (i que segurament desconeixes)?

Es grans streamers que triomfen a Twitch (i són desconeguts, per desgràcia)

Spreen

Quackity

ElMariana

Illojuan

Masi

JuanSGuarnizo

Karchez

elded

Nil Ojeda

Robleis

Reborn

Carola

Rivers

L'atenció de tota la comunitat d'internet es va centrar aquest cap de setmana en els, els guardons creats perque reconeixen la feina de tot un any de la indústria de l'a Twitch a través de diferents categories. Després de tot un espectacle celebrat a Mèxic, amb gairebé 2 milions de persones en directe, la comunitat va demostrar el seu múscul per davant de tots uns mitjans tradicionals que seguim sense saber reaccionar de manera adequada als nous consums i formats de l'actualitat.Per això mateix, per la catifa vermella van passar desenes de creadors, personalitats i streamers que no són reconeguts, encara, per totes aquelles generacions que no són les joves o adolescents.o són de territoris llatinoamericans: creadors de contingut amb milions de seguidors i desenes de milers de subscriptors., no ho negarem. Hi ha tota una comunitat gegant a tots els països llatinoamericans, amb presència a l'estat espanyol. Participen en molts esdeveniments creats pels mateixos streamers, que incentiva la sinergia entre tots ells, l'encreuament de comunitats i l'expansió de la visibilitat. Encara que sembli mentida,per mantenir tota aquesta indústria viva de contingut.Hem fet una tria de totes les grans figures que van passar per la catifa vermella dels ESLAND i us hem seleccionat els que, per una qüestió o una altra, sembla que no coneix ningú fora d'internet. No farem cap esment dels Més Grans™ del panorama, que ja haurien de ser prou coneguts:Una de les estrelles emergents (que, realment, ja estan consolidades) de la comunitat argentina., ha estat un dels grans exemples de creadors de contingut de YouTube que, en el seu trasllat a Twitch, van acabar multiplicant de manera exponencial el seu èxit. Es va fer expert en un dels videojocs més coneguts, jugats i stremejats de la història d'internet:. Gràcies a aquest, va poder participar en moltes sèries conegudes de la comunitat, com, que li va obrir les portes a la visibilitat espanyola. A Llatinoamèrica és dels més importants.Només ha necessitat quatre anys per aparèixer a internet, consolidar-se i acabar triomfant com molt pocs.Quackity té la capacitat d'haver aconseguit l'èxit al més alt nivell en la comunitat hispanoparlant i a l'anglesa. Pròxim a tots els grans comunicadors mexicans (que són de les aficions i grups més bèsties), a ser molt bon amic d'Ibai Llanos i a participar en vídeos de, el més important dels Estats Units al costat d'. El seu contingut? Humor, humor i humor. A partir d'aquí, el que vulgueu.Un altre dels streamers mexicans que, en qüestió de només dos anys, ha rebentat el panorama. Nominat a, El Mariana aglutina de mitjana unes 40.000 persones en els seus directes sobre videojocs. És un altre exemple de la connexió entre aplicacions: gràcies a la viralització dels seus clips a TikTok, va aconseguir arrossegar audiència a Twitch i YouTube. Suma milions de seguidors i subscriptors.Una de les majors estrelles del panorama hispanoparlant de Twitch. Considerat per molts com un dels millors de tota la història, per la seva trajectòria des de YouTube i la seva naturalitat,ha consolidat el seu posicionament a la xarxa social de contingut en directe com molt pocs han fet. Interacciona amb gairebé tots els més importants creadors de l'Estat i se'l considera, com a mínim, dels més influents. Els videojocs i les converses amb els viewers són les seves especialitats.Una de les creadores de contingut més espontànies, divertides i revolucionàries del panorama espanyol de l'streaming. Actriu (també de doblatge) i multifacètica, s'ha convertit en una de les cares més conegudes dels esdeveniments col·lectius de la comunitat, en presentar molts d'aquests.. Parella d'IlloJuan, es va guanyar la comunitat pel seu humor, la seva naturalitat i la seva capacitat per parlar de qualsevol tema i per interactuar amb el seu company.: com era parella d'algun streamer conegut, la van criticar per haver arribat fins allà, suposadament, pel seu company de vida. La Masi (María Isabel és el seu nom) hi va passar per sobre i va demostrar el contrari.Un dels més importants, reconeguts i seguits de tot el panorama actual. El colombiàmexicàés la definició d'una comunitat consolidada. Polifacètic en tota mena de contingut (videojocs, converses, interaccions, esdeveniments presencials, debats etc),i més de 10 en tots els seus canals de YouTube. Forma part de l'equip de creadors de contingut del club d'eSports d'Ibai i Piqué, KOI Un dels més joves, amb més projecció, futur i comunitat de tot el panorama espanyol. Carlos Sánchez, un madrileny nascut el 2000 conegut com ava iniciar el seu camí per internet com molts altres joves: a través d'una comunitat deSpainRP, on va forjar la seva fama. Va fer el salt al streaming i ha consolidat tots els seus canals, especialment el de Twitch. També és membre de KOI en la creació de contingut.Un altre dels més veterans i més estimats de la comunitat hispanoparlant, també procedent de Mèxic. Els videojocs són el principal aqüeducte de tot el seu contingut arreu de les xarxes,. Ha fetde qualsevol dels principals jocs de l'última dècada, i ha aglutinat milions de seguidors a totes dues plataformes. Ara per ara viu una etapa d'or, amb desenes de milers de persones en directe cada vegada que es posa davant de la càmera.Si parlem de creativitat o d'una capacitat polifacètica per fer contingut sobre literalment qualsevol cosa, aquest és en. Aquest jove català de 24 anys, nascut a, és un dels més reconeguts del panorama madrileny i forma part dels membres de creació de contingut dei companyia. Fa molts anys que genera vídeos o directes a totes les plataformes, però actualment està vivint una etapa fructífera gràcies als seus streamings personals i al pòdcast 113 que fa amb Werlyb i, propietari d'Heretics.Un altre streamer (també cantant) i creador de vídeos per a YouTube de la fornada argentina.a totes les plataformes,(conegut com a Robleis) es va mudar a Andorra per no haver de pagar una alta fiscalitat i, de pas, estar a prop d'altres creadors de contingut espanyols. Ha participat en tota mena d'esdeveniments, sèries i contingut, a més de crear música. És més,El roleplay és una modalitat de videojoc en línia i de creació de contingut enorme i, en aquest subgènere,. Amb milions de seguidors a YouTube i Twitch, aquest creador de 30 anys ha estat un dels més clars dominadors de la modalitat del rol en primera persona al videojoc. És un dels creadors més mítics de tot internet, perquè mai, absolutament mai, ha transcendit la seva nacionalitat o el seu nom real.Un dels creadors de contingut que més va triomfar gràcies a la sèrie de roleplay(que va donar molta visibilitat a creadors de menor tirada que Ibai, Auron o companyia), s'ha consolidat com un dels més de moda de tots. Després va participar en un considerat el millor esdeveniment de tot el 2022 a nivell de Twitch (i que té el rècord de la història de Twitch). Té una gran capacitat per interactuar amb els seus seguidors i la comunitat que l'envolta.Revelació absoluta del panorama llatinoamericà. Laforma part de la, té milions de seguidors a totes les plataformes i a les xarxes socials, és reconeguda als ESLAND 2021 i 2022 com una de les artistes del streaming més importants del panorama i segueix augmentant xifres de visualitzacions, seguidors i subscriptors. Encara que sigui mexicana, ja ha traspassat fronteres.

